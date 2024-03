Elon Musk ia ketamină pe bază de reţetă pentru a trata depresia. „Din punctul de vedere al investitorilor, dacă iau ceva, ar trebui să iau în continuare” (VIDEO)

Într-un nou interviu, Elon Musk a spus că pe bază de rețetă a fost utilă în tratarea episoadelor sale depresive ocazionale și a sugerat că administrarea medicamentului este benefică pentru investitorii din companiile sale.

Musk, vorbind cu fostul prezentator CNN, Don Lemon, într-un interviu care a fost postat online luni, a susținut că ia o „cantitate mică o dată la două săptămâni” – uneori mai rar – pentru a trata ceea ce el a descris drept „valuri chimice” care îi pot provoca depresie, transmite .

„Ketamina este utilă pentru a scăpa de o stare de spirit negativă”, a declarat directorul executiv al Tesla și SpaceX pentru Lemon.

The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk

TIMESTAMPS:

(02:23) News on X

(10:07) Donald Trump and Endorsing a Candidate

(13:04) The New Tesla Roadster

(16:46) Relaxation and Video Games

(17:54) Tweeting and Drug Use

(23:19) The Great Replacement Theory

(30:03) Content Moderation…

— Don Lemon (@donlemon)