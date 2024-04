Elon Musk, în vizită la Auschwitz / Șeful Twitter a fost acuzat de antisemitism: „Este inacceptabil”

Elon Musk a vizitat Auschwitz-ul, locul unde a fost construit lagărul de exterminare, după ce a fost criticat că aplicația X (fosta Twitter) abordează postările antisemite.

scrie că liderii evrei au cerut ca șeful Twitter să vadă unul dintre simbolurile Holocaustului.

Ulterior, Musk va aborda antisemitismul online în cadrul unei conferințe găzduite de Asociația Evreiască Europeană (EJA).

Elon Musk pays his respects to the 1.1 million people who lost their lives at Auschwitz.

