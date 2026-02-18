B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice

Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 20:39
Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Patrick Pleul
Cuprins
  1.  Elon Musk pregătește o tehnologia revoluționară
  2. Care sunt resursele Lunii pentru proiect
  3. Care sunt avantajele lansării electromagnetice de pe Lună

Elon Musk pregătește o misiune spațială care pare desprinsă din filmele SF. Fondatorul SpaceX intenționează să folosească Luna pentru a produce sateliți dotați cu inteligență artificială.

Acești sateliți vor fi catapultați direct în spațiul cu ajutorul unui tun electromagnetic gigantic. Proiectul urmărește să reducă drastic costurile de operare și să transforme satelitul natural al Pământului într-o bază industrială permanentă, scrie dcnews.

 Elon Musk pregătește o tehnologia revoluționară

Conceptul prezentat de Musk se bazează pe utilizarea unei catapulte electromagnetice. O tehnologie care folosește energia solară în locul combustibilului scump pentru rachete. Acest sistem poate accelera obiectele la viteze uriașe, permițând lansarea a sute de sateliți AI în fiecare an.

Musk consideră că, în viitorul apropiat, spațiul va deveni locul ideal pentru procesarea datelor de inteligență artificială. Planul implică utilizarea rachetei Starship pentru a transporta echipamentele necesare pe Lună. Acolo vor fi stabilite baze pentru activități de producție. Odată instalate, fabricile vor folosi resursele locale, precum aluminiul și fierul, pentru a construi direct sateliții.

Care sunt resursele Lunii pentru proiect

Luna este bogată în materiale esențiale, precum titanul și siliciul, care pot fi extrase și folosite direct în spațiu. Experții din domeniul aerospațial susțin că este mult mai ieftin să construiești și să lansezi obiecte de pe Lună decât să încerci să învingi gravitația puternică a Pământului. În plus, prezența apei pe satelitul nostru natural oferă perspective mari pentru alimentarea și repararea navelor spațiale pe orbita lunară.

Estimarea mea este că, în decurs de doi până la trei ani, modalitatea cu cel mai mic cost de a genera calcul AI va fi în spaţiu”, a transmis Elon Musk.

Ideea utilizării catapultelor nu este nouă, ea a fost propusă încă din anii ’70. Prin combinarea resurselor locale cu energia solară, fabricile lunare ar putea livra mii de tone de materiale și echipamente pe an către puncte strategice din sistemul solar.

Care sunt avantajele lansării electromagnetice de pe Lună

Sistemul de lansare electromagnetic este considerat superior rachetelor chimice deoarece nu necesită importul de combustibil de pe Pământ. Tunurile electromagnetice folosesc electricitatea generată de panouri solare, ceea ce le face extrem de eficiente pe termen lung.

Elon Musk a subliniat că Starship, capabilă să transporte 100 de tone de materiale pe Lună, va fi motorul principal al acestei transformări. Pe măsură ce fabricile vor începe să funcționeze, omenirea va putea repara și realimenta navele spațiale mult mai simplu și mai ieftin.

Tags:
Citește și...
Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
Externe
Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Externe
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
Externe
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Externe
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Externe
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Externe
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Externe
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Externe
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Externe
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
Externe
Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
Ultima oră
21:19 - Adolescentă electrocutată în Sectorul 6 după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Cum s-a produs accidentul
21:12 - Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
21:03 - Ce este metoda „Porumbelul”, tehnica folosită de hoții români pentru a intra în casele oamenilor
20:56 - Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
20:41 - Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
20:31 - Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
20:07 - Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
19:59 - Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
19:56 - Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
19:52 - Prețurile la Bolt și Uber mai scumpe decât avionul. Cât a ajuns să coste o cursă prin București pe timp de ninsoare