Elon Musk pregătește o misiune spațială care pare desprinsă din filmele SF. Fondatorul intenționează să folosească Luna pentru a produce sateliți dotați cu inteligență artificială.

Acești sateliți vor fi catapultați direct în spațiul cu ajutorul unui tun electromagnetic gigantic. Proiectul urmărește să reducă drastic costurile de operare și să transforme satelitul natural al Pământului într-o bază industrială permanentă, scrie .

Elon Musk pregătește o tehnologia revoluționară

Conceptul prezentat de Musk se bazează pe utilizarea unei catapulte electromagnetice. O tehnologie care folosește energia solară în locul combustibilului scump pentru rachete. Acest sistem poate accelera obiectele la viteze uriașe, permițând lansarea a sute de sateliți AI în fiecare an.

Musk consideră că, în viitorul apropiat, spațiul va deveni locul ideal pentru procesarea datelor de inteligență artificială. Planul implică utilizarea rachetei Starship pentru a transporta echipamentele necesare pe Lună. Acolo vor fi stabilite baze pentru activități de producție. Odată instalate, fabricile vor folosi resursele locale, precum aluminiul și fierul, pentru a construi direct sateliții.

Care sunt resursele Lunii pentru proiect

Luna este bogată în materiale esențiale, precum titanul și siliciul, care pot fi extrase și folosite direct în spațiu. Experții din domeniul aerospațial susțin că este mult mai ieftin să construiești și să lansezi obiecte de pe Lună decât să încerci să învingi gravitația puternică a Pământului. În plus, prezența apei pe satelitul nostru natural oferă perspective mari pentru alimentarea și repararea navelor spațiale pe orbita lunară.

„Estimarea mea este că, în decurs de doi până la trei ani, modalitatea cu cel mai mic cost de a genera calcul AI va fi în spaţiu”, a transmis Elon Musk.

Ideea utilizării catapultelor nu este nouă, ea a fost propusă încă din anii ’70. Prin combinarea resurselor locale cu energia solară, fabricile lunare ar putea livra mii de tone de materiale și echipamente pe an către puncte strategice din sistemul solar.

Care sunt avantajele lansării electromagnetice de pe Lună

Sistemul de lansare electromagnetic este considerat superior rachetelor chimice deoarece nu necesită importul de combustibil de pe Pământ. Tunurile electromagnetice folosesc electricitatea generată de panouri solare, ceea ce le face extrem de eficiente pe termen lung.

Elon Musk a subliniat că Starship, capabilă să transporte 100 de tone de materiale pe Lună, va fi motorul principal al acestei transformări. Pe măsură ce fabricile vor începe să funcționeze, omenirea va putea repara și realimenta navele spațiale mult mai simplu și mai ieftin.