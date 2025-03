Elon Musk se teme că va fi asasinat: „Vor să mă omoare și să distrugă Tesla, pentru că oprim risipa și corupția”

Elon Musk a vorbit despre o presupusă conspirație pentru a-l asasina și a distruge Tesla, compania de mașini electrice care l-a făcut cel mai bogat om din lume, potrivit .

Șeful Departamentului pentru Eficiența Guvernului și consilier informal al președintelui Donald Trump a avut câteva săptămâni dificile, în timp ce își continuă misiunea de a reduce dramatic dimensiunea birocrației federale.

Vorbind la Fox News marți seară, Musk i-a spus lui Sean Hannity că încercările sale de a reduce risipa și frauda guvernamentală sunt motivul pentru care anumite personaje „vor să îl omoare”.

„Se pare că atunci când le luați oamenilor, știți, banii pe care îi primesc în mod fraudulos, se supără foarte mult”, a spus el.

„Și practic vor să mă omoare pentru că opresc frauda lor și vor să rănească Tesla pentru că oprim risipa groaznică și corupția din guvern. Și, ei bine, cred că sunt oameni răi. Oamenii răi fac lucruri rele.

Musk a repetat afirmația făcută de mulți parlamentari conservatori, inclusiv Marjorie Taylor Greene, că ar putea exista grupuri de stânga care să coordoneze protestele și atacurile asupra vehiculelor și dealerilor Tesla.

„Cred că există și forțe mai mari la lucru”, a spus Musk. „Adică, cine finanțează și cine o coordonează? Pentru că asta e o nebunie. Nu am mai văzut așa ceva.

„Tesla este o companie pașnică, nu am făcut niciodată nimic dăunător. Nu am făcut niciodată nimic dăunător, am făcut doar lucruri productive, așa că cred că avem doar o tulburare… Cred că aici se întâmplă un fel de boală mintală’, a adăugat el.

Elon Musk s-a alăturat Fox News marți seara în fața Casei Albe. El a susținut că a existat o conspirație pentru a-l ucide și a distruge Tesla

Demonstrații mari au fost organizate la dealerii Tesla din toată țara și în unele incidente mai extreme, vehicule Tesla deținute de oameni nevinovați au fost incendiate.

Cel mai recent exemplu a venit marți dimineață, când un protestatar a folosit cocktail-uri Molotov pentru a distruge cinci Tesla înainte de a trage cartușe în vehiculele care ardeau la un dealer din Las Vegas, Nevada.

Săptămâna trecută, aproximativ 250 de activiști s-au adunat în fața unui showroom din New York City, ținând pancarte anti-Musk pe care scriau „Blocați fascismul acum și „Musk trebuie să plece”, în timp ce strigau „Elon Musk nu este ales! Democrația trebuie protejată!

Haosul și furia îndreptate către Musk și Tesla au crescut până la punctul în care Trump a ieșit și a declarat terorismul intern.

„Dăunează unei mari companii americane”, a spus Trump la Casa Albă, referindu-se la demonstranți. — Lasă-mă să-ți spun, o faci lui Tesla și o faci oricărei companii, te vom prinde și… vei trece prin iad.

Procurorul general Pam Bondi pare să respecte promisiunea lui Trump, denumind atacurile asupra proprietății Tesla „terorism intern”, într-o declarație de marți seară.

„Departamentul de Justiție a acuzat deja mai mulți făptuitori având în vedere acest lucru, inclusiv în cazurile care implică acuzații cu pedepse minime obligatorii de cinci ani”, a spus Bondi.