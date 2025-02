Elon Musk susține cererea lui Richard Grenell pentru închiderea instituțiilor media Radio Europa Liberă și Vocea Americii

Elon Musk susține cererea diplomatului Richard Grenell privind închiderea instituțiilor media Radio Europa Liberă și Vocea Americii.

Diplomatul american a scris pe contul său de X, că aceste instituții mass-media sunt „pline de activiști de extremă stânga” și „este o relicvă a trecutului”, plus că nu are nevoie de „instituții media plătite de guvern”.

Yes, shut them down.

1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??

2. Nobody listens to them anymore.

3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money.

