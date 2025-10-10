B1 Inregistrari!
Externe » Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier

Adrian Teampău
10 oct. 2025, 23:26
Sébastien Lecornu Sursa foto: Hepta / Bestimage / DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Sebastien Lecornu, desemnat ca premier
  2. Condițiile puse de noul premier pentru a rezolva criza
  3. Sebastien Lecornu vrea să pună capăt crizei politice

Sébastien Lecornu a fost nominalizat, din nou, pentru funcția de premier, de președintele Franței, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a luat această decizie la cinci zile după demisia acestuia, de luni.

Sebastien Lecornu, desemnat ca premier

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, pentru a doua oară, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, relatează AFP. La scurtă vreme după nominalizare, noul premier a transmis un mesaj pe platforma X în care a anunțat că a acceptat mandatul și că va face tot posibilul pentru a pune capăt crizei politice cu care se confruntă țara.

„Accept – din îndatorire – misiunea încredințată mie de Președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget pentru sfârșitul anului și de a răspunde problemelor vieții de zi cu zi a compatrioților noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care îi exasperează pe francezi și acestei instabilități care dăunează imaginii și intereselor Franței”, a transmis noul premier.

Sebastien Lecornu a fost nominalizat premier de Emmanuel Macron în urmă cu o lună. El a demisionat la începutul acestei săptămâni, dat fiind că nu a reușit să găsească o majoritate parlamentară. În urma acestei demisii, criza politică din Franța s-a prelungit și s-a vorbit chiar despre o demisie a lui Emmanuel Macron. Parlamentul de la Paris este extrem de divizat și cu greu un politician poate aduna suficienți susținători pentru o majoritate.

Înainte de nominalizarea premierului, Lecornu, președintele Franței a convocat partidele la o reuniune de criză, însă discuțiile s-au încheiat fără nici un rezultat.

Condițiile puse de noul premier pentru a rezolva criza

În continuarea mesajului, Sébastien Lecornu a arătat în ce condiții se poate forma un nou guvern. Preferatul președintelui Emmanuel Macron a mai precizat că a tras o serie de concluzii în urma negocierilor pe care le-a purtat în ultimele săptămâni cu politicienii din grupurile parlamentare.

„Așa cum am spus, acest lucru se poate face doar în anumite condiții, trăgând concluziile necesare din ultimele săptămâni:

  • Toate problemele ridicate în cadrul consultărilor desfășurate în ultimele zile vor fi supuse dezbaterii parlamentare: deputații și senatorii își vor putea asuma responsabilitatea, iar dezbaterile trebuie să meargă până la capăt;
  • Restaurarea conturilor noastre publice rămâne o prioritate pentru viitorul și suveranitatea noastră: nimeni nu va putea evita această necesitate;
  • Toate ambițiile sunt legitime și utile, dar cei care intră în Guvern vor trebui să se angajeze să se deconecteze de ambițiile prezidențiale pentru 2027;
  • Noua echipă guvernamentală trebuie să întruchipeze reînnoirea și diversitatea competențelor.”, a transmis Lecornu.

El a încheiat mesajul postat pe X spunând că va face tot ce-i va sta în putință pentru a se achita de această misiune cu succes.

Sebastien Lecornu vrea să pună capăt crizei politice

Noul premier și, totodată, vechiul premier, este unul dintre cei mai loiali oameni ai preşedintelui. Sébastien Lecornu va avea o sarcină dificilă, el fiind obligat să prezinte un buget de criză pe care Parlamentul ar putea să nu-l accepte. De altfel, Emmanuel Macron a riscat mult numindu-l a doua oară, și riscând să înfurie opoziția.

Nominalizarea a venit după două zile de negocieri în care liderul de la Elysee a încercat să obțină un acord pentru ca viitorul guvern să nu pice la o eventuală moțiune de cenzură. Ministru al Apărării, Sébastien Lecornu a fost numit, pentru prima oară, pe 9 septembrie ca premier, la doar 39 de ani.

Analiștii politici spun că nominalizarea sa reprezintă ultima carte pe care o mai poate juca Emmanuel Macron pentru a scoate Franța din criza politică. Demisia lui Lecornu, din 6 octombrie, la câteva ore după ce și-a anunțat noul guvern a dat calculele politice peste cap.

Acum, șeful statului francez încearcă încă o dată, în speranța că favoritul său va reuși să se impună pe scena politică și să ia măsurile necesare.

