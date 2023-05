Update: Erdogan, 52,16% în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu, doar 47,84%

UPDATE, 28 mai, ora 23.20: Recep Tayyip Erdogan are un scor de 52,16% în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia, după numărarea a 99,85% din voturi, în timp ce Kemal Kilicdaroglu a obținut doar 47,84%, arată rezultatele transmise de B1 TV.

UPDATE, 28 mai, ora 20.40: Recep Tayyip Erdogan are un scor de 52,1%, arată rezultatele după numărarea a peste 98% din voturile exprimate în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia, potrivit Anadolu. Candidatul opoziției, Kemal Kilicdaroglu, este la 47,9%.

UPDATE, 28 mai 2023, ora 19.35: Recep Tayyip Erdogan a obținut 52,3% din voturile exprimate în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia, conform rezultatelor transmise de agenția de presă turcă Anadolu după numărarea a peste 95% din voturi.

Dacă președintele în exercițiu are 52,3%, Kemal Kilicdaroglu are 47,7%.

Altfel spus, Recep Tayyip Erdogan a fost votat de circa 26 de milioane de turci, în timp ce rivalul său a fost ales de doar 23,7 milioane, transmite Euronews.com.

Știrea inițială, 28 mai 2023, ora 18.50: Președintele în exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, a obținut 55% din voturile exprimate în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Turcia, în timp ce adversarul său, Kemal Kilicdaroglu, este la 45%, arată rezultatele după numărarea a 66% din voturi, potrivit Anadolu.

Deocamdată au fost numărate circa două treimi din voturi, iar în general sunt declarate întâi fiefurile actualului președinte turc, potrivit .

Vom reveni cu noi date pe măsură ce se actualizează rezultatele.

Alegerile prezidențiale din 14 mai au fost primele pe care Erdogan nu le câștigă din primul tur. Liderul turc s-a clasat pe prima poziție, dar a obținut un scor mai mic de 50%, cu toate că s-a descurcat mai bine decât anticipau sondajele care îi dădeau umăr la umăr pe el și Kemal Kilicdaroglu.

Turcii din Europa sunt extrem de polarizați. Pe continent trăiesc pe 5 milioane de turci, iar voturile lor impactează rezultatul, însă fiecare candidat se bucură de diverse fiefuri regionale.

Voting patterns of Europe’s Turkish diaspora are highly polarised.

Newer populations in the east overwhelmingly support the opposition (red), while Erdogan (yellow) is favoured by older communities in Germany and France.

Credits: &

— Josh Askew (@jweaskew)