Alegătorii din statul Wisconsin au provocat un prim eșec electoral grupării MAGA și lui Donald Trump. Aceștia au ales un judecător democrat, în ciuda sumelor uriașe de bani, oferite de Elon Musk. Wisconsin a fost câştigat de Donald Trump la alegerile din luna noiembrie.

Susan Crawford, susţinută de democraţi, a câştigat pentru zece ani un loc la a statului, conform proiecţiilor mai multor organizații mass-media americane. În ciuda implicării puternice a miliardarului de la Tesla, alegătorii nu s-au lăsat convinși și nici cumpărați. Ei au provocat prima înfrângere a lui , la nici trei luni de la preluarea mandatului, relatează AFP.

Susan Crawford l-a avut ca rival pe Brad Schimel, susţinut de Donald Trump şi . Victoria acestuia din urmă ar fi înclinat deciziile la Înalta Curte din Wisconsin spre tabăra conservatoare. Trump a transmis un mesaj de sprijin pentru Schimel pe platforma sa Truth Social. El a atacat-o pe Susan Crawford, descriind-o drept „un dezastru pentru Wisconsin şi pentru Statele Unite ale Americii”.

În cadrul unui miting pentru susținerea candidatului conservator, Elon Musk a declarat că oamenii nu realizează cât de important este votul pentru această poziție. El le-a transmis celor prezenți că rezultatul votului de marți va arăta ce partid va prelua controlul în Camera Reprezentanților. Miliaradarul s-a arătat îngrijorat de o posibilă reechilibrare, de către instanţa supremă locală, a împărțirii circumscripţiilor, în favoarea democraţilor.

„Este una dintre acele situaţii ciudate în care alegeri aparent mici ar putea determina soarta civilizaţiei occidentale”, a spus Elon Musk, în timpul unei discuţii pe platforma X.

Judge Susan Crawford’s victory is a victory for working people in Wisconsin. She will take her seat on the bench and continue to uphold the rights and protect the freedoms of all people in her state.

— Kamala Harris (@KamalaHarris)