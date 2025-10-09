László Krasznahorkai din Ungaria a câștigat Premiul Nobel pentru literatură! A fost unul dintre favoriți. Numele românului Mircea Cărtărescu a fost vehiculat pe scena globală a culturii ca fiind un puternic competitor, chiar până în ultimele minute înainte de a fi anunțat marele âștigător, potrivit Hotnews.

pentru Literatură pentru anul 2025 este acordat lui László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, potrivit site-ului .

László Krasznahorkai este un mare scriitor epic în tradiția central-europeană, care se extinde de la Kafka la Thomas Bernhard și este caracterizat de absurdism și exces grotesc.

Autorul László Krasznahorkai s-a născut în 1954 în orășelul Gyula din sud-estul Ungariei, lângă granița cu România.

Scena din primul roman al lui Krasznahorkai, Sátántangó , publicat în 1985 ( Satantango, 2012), s-a petrecut într-o zonă rurală similară și îndepărtată. Acest roman a fost o senzație literară în Ungaria și opera revoluționară a autorului. Romanul portretizează, în termeni puternic sugestivi, un grup de locuitori săraci ai unei ferme colective abandonate din mediul rural maghiar, chiar înainte de căderea comunismului.

După acest roman a fost realizat chiar și un film, în anul 1994, în colaborare cu regizorul Béla Tarr.

Trei cărți ale scriitorului au fost publicate în România, de către .

Iată o parte din lucrările lui László Krasznahorkai pe care le-a publicat în limba maghiară:

