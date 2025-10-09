B1 Inregistrari!
S-a desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură 2025. Scriitorul a fost unul dintre favoriți

Ana Maria
09 oct. 2025, 14:07
Foto: Hepta - DPA Images / Daniel Reinhardt
László Krasznahorkai din Ungaria a câștigat Premiul Nobel pentru literatură! A fost unul dintre favoriți. Numele românului Mircea Cărtărescu a fost vehiculat pe scena globală a culturii ca fiind un puternic competitor, chiar până în ultimele minute înainte de a fi anunțat marele âștigător, potrivit Hotnews.

Cine este László Krasznahorkai și de ce a câștigat Premiul Nobel pentru literatură

Premiul Nobel pentru Literatură pentru anul 2025 este acordat lui László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, potrivit site-ului nobelprize.org.

László Krasznahorkai este un mare scriitor epic în tradiția central-europeană, care se extinde de la Kafka la Thomas Bernhard și este caracterizat de absurdism și exces grotesc. 

Autorul  László Krasznahorkai s-a născut în 1954 în orășelul Gyula din sud-estul Ungariei, lângă granița cu România.

Scena din primul roman al lui Krasznahorkai, Sátántangó , publicat în 1985 ( Satantango,  2012), s-a petrecut într-o zonă rurală similară și îndepărtată. Acest roman a fost o senzație literară în Ungaria și opera revoluționară a autorului. Romanul portretizează, în termeni puternic sugestivi, un grup de locuitori săraci ai unei ferme colective abandonate din mediul rural maghiar, chiar înainte de căderea comunismului.

După acest roman a fost realizat chiar și un film, în anul 1994, în colaborare cu regizorul Béla Tarr.

Trei cărți ale scriitorului au fost publicate în România, de către editura Trei.

Ce cărți a scris László Krasznahorkai

Iată o parte din lucrările lui László Krasznahorkai pe care le-a publicat în limba maghiară:

Sátántangó . – Budapesta : Magvető, 1985

Kegyelmi viszonyok : halálnovellák . – Budapesta : Magvető, 1986

Az ellenállás melankóliája . – Budapesta : Magvető, 1989

Az urgai fogoly . – Budapesta : Magvető, 1992

A Théseus-általános : titkos akadémiai előadások . – Budapesta : Széphalom, 1993

Kegyelmi viszonyok : halálnovellák . – Budapesta : Magvető, 1997

Megjött Ézsaiás . – Budapesta : Magvető, 1998

Háború és háború : regény . – Budapesta : Magvető, 1999

Este hat, néhány szabad megnyitás : művészeti írások  / fotó Haris László et al. – Budapesta : Magvető, 2001

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó . – Budapesta : Magvető, 2003

Rombolás és bánat az Ég alatt . – Budapesta : Magvető, 2004

Seiobo járt odalent . – Budapesta : Magvető, 2008

Az utolsó farkas . – Budapesta : Magvető, 2009

ÁllatVanBent / képek Max Neumann. – Budapesta : Magvető, 2010

Nem kérdez, nem válaszol : huszonöt beszélgetés, ugyanarról . – Budapesta : Magvető, 2012

Megy a világ . – Budapesta : Magvető, 2013

Báró Wenckheim hazatér . – Budapesta : Magvető, 2016

A Manhattan-terv  / Ornan Rotem fényképeivel ; Ornan Rotem esszéjét fordította Todero Anna. – Budapesta : Magvető, 2018

Aprómunka egy palotáért : bejárás mások őrületébe . – Budapesta : Magvető, 2018

Mindig Homérosznak nu a mai făcut nimic : Odisejeva Spilja  / Max Neumann képeivel ; Miklós Szilveszter érhangjával. – Budapesta : Magvető, 2019

Herscht 07769 : Florian Herscht Bach-regénye : elbeszélés . – Budapesta : Magvető, 2021

Zsömle odavan . – Budapesta : Magvető, 2024

