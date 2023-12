„Este un răsfățat”. Pretențiile Regelui Charles: Cere să i se calce șireturile de la pantofi și să îi se pună pastă de dinți pe periuța regală

Se cunoaște deja faptul că Regele Charles al III-lea al Marii Britanii .

Cu toate acestea, autorul Omid Scobie dezvăluie mai multe despre cerințele neobișnuite ale suveranului în noua sa carte „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”.

Viața extravagantă a Regelui Charles

Paul Burrell, un fost majordom al regretatei prințese Diana, a vorbit despre câteva cerințe neobișnuite ale lui Charles al III-lea. În documentarul „Serving the Royals: Inside the Firm”, acesta a precizat că suveranului britanic i se fac toate poftele.

Se pare că personalul regelui este format din 28 de persoane, dintre care patru bucătari, cinci manageri, trei valeți și îmbrăcători și câțiva majordomi, conform .

Potrivit fostului majordom al prințesei Diana, Charles cere ca „șireturile sale să fie călcate cu fierul” de către membrii personalului, lucru pe care Omid Scobie îl menționează la rândul lui în Endgame, numindu-l un rege „răsfățat” care duce un „stil de viață extravagant de luxos”.

„Când șireturile sunt chiar și puțin uzate, un membru al personalului trebuie să le înlocuiască rapid cu o pereche proaspătă, călcată”, a scris acesta în noua sa carte.

„Există chiar un zvon (pe care sursele l-au confirmat) că lui Charles îi place să aibă pe cineva care să pună exact un inch de pastă de dinți pe periuța sa, înainte de rutina pe care o are înainte de culcare”, se mai arată în carte.

Omid Scobie a ținut să mai precizeze că Regele Charles insistă să călătorească cu lenjerie de pat din 1.000 de fire.

Mai mult decât atât, Paul Burrell susținea că „pijamalele sale sunt călcate în fiecare dimineață, șireturile de la pantofi sunt călcate până devin plate, dopul de la cadă trebuie să fie într-o anumită poziție, iar temperatura apei trebuie să fie doar călduță”.

Bucătarul Graham Newbould, despre micul dejun al Regelui Charles

„Are pâine făcută în casă, un bol de fructe proaspete, sucuri de fructe proaspete”, a declarat Graham Newbould, fost membru al personalului regal.

De asemenea, acesta a mai spus că Charles . „Are pe masă șase tipuri diferite de miere, niște muesli special, fructe uscate și orice este un pic special”, a mai precizat bucătarul.

Aparent, cerințele sale par să se extindă și când vine vorba de călătorii. Sursa menționată a mai menționat că Regele Charles al III-lea „își ia propriul scaun de toaletă și hârtia igienică specială în călătorii”.