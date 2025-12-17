B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia

Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 21:59
Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia
Captură YouTube/@Straight Arrow News
Cuprins
  1. Primele buncăre, construite la granița de est
  2. Linie defensivă comună în statele baltice
  3. Rolul buncărelor în strategia de apărare
  4. Declarații tensionate pe fondul războiului din Ucraina

Estonia a început construcția primelor buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei linii de apărare comune a statelor baltice. Proiectul vizează întărirea securității naționale și vine într-un context de relații tensionate cu Moscova și de sprijin constant pentru Ucraina.

Primele buncăre, construite la granița de est

Săptămâna trecută, Estonia a demarat construcția primelor cinci buncăre în apropierea graniței cu Rusia. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiții în apărare. Aceste lucrări fac parte din așa-numita linie de apărare baltică, un proiect comun al statelor din regiune.

În etapa a doua a proiectului, care urmează să fie implementată în lunile următoare, autoritățile estone vor construi încă 23 de buncăre. Până la sfârșitul anului 2027, Estonia intenționează să finalizeze aproximativ 600 de adăposturi subterane în zonele de nord-est și sud-est ale țării, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Linie defensivă comună în statele baltice

Estonia dezvoltă acest sistem de apărare împreună cu celelalte două state baltice, Lituania și Letonia. Cele trei țări, foste republici sovietice, au relații dificile cu Rusia și se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în războiul cu Moscova.

În cadrul aceleiași linii defensive baltice, autoritățile estone vor începe în perioada următoare construcția unei tranșee antitanc. Prima secțiune va avea o lungime de 3,4 kilometri, iar proiectul final prevede o tranșee de aproximativ 40 de kilometri.

Rolul buncărelor în strategia de apărare

Colonelul eston Ainar Afanasiev a declarat că amplasarea buncărelor și a tranșeelor este realizată cu mare atenție, astfel încât acestea să fie adaptate terenului și planurilor de apărare ale armatei estone.

Potrivit acestuia, scopul principal al buncărelor este protejarea soldaților estoni împotriva loviturilor directe ale obuzelor de calibrul 152 mm, utilizate de artileria rusă, în cazul unei eventuale confruntări militare.

Declarații tensionate pe fondul războiului din Ucraina

În acest context, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat recent că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina. Totuși, el a avertizat că Rusia este pregătită să lupte dacă Europa ar iniția un conflict.

Putin a mai afirmat că cetățenii europeni sunt influențați de o „isterie” legată de un posibil război cu Rusia, acuzând liderii europeni că alimentează aceste temeri.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut statelor membre să își crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare, pentru a fi pregătite pentru un conflict militar de mare amploare.

