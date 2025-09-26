Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis un mesaj, din , prin care se adresează direct cetățenilor . Mesajul este, de fapt, un apel urgent pentru participarea la vot pe 28 septembrie, considerată singura soluție pentru a opri influența rusă și a apropia Moldova de Uniunea Europeană.

Ce alegeri vor avea loc în Republica Moldova

Pe 28 septembrie, vor avea loc alegerile parlamentare în Moldova. Tomac subliniază că, pentru el, Prutul nu a fost niciodată o frontieră și își dorește ca toți cetățenii să se simtă acasă, fie la Chișinău, București sau Bruxelles, într-o Europă Unită și solicită tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de locul în care se află, să iasă la vot pe 28 septembrie.

“Doresc să mă adresez, din nou, tuturor cetățenilor Republicii Moldova, de aici, din inima Europei, din încinta Parlamentului European. Astăzi, însă, vreau să vă vorbesc pentru prima dată în calitate de cetățean al Republicii Moldova.

Sunt primul basarabean care reprezintă Republica Moldova în Parlamentul European, fapt care mă onorează și mă responsabilizează în egală măsură.

Pentru mine, Prutul nu a fost niciodată o frontieră. Ceea ce îmi doresc să se întâmple pentru fiecare dintre dumneavoastră este să vă simțiți acasă la Chișinău, București sau Bruxelles, așa cum simt și cunosc eu Europa Unită.

Pentru a reuși să aducem Uniunea Europeană în Republica Moldova, nu trebuie decât să facem un singur pas: Să ieșim la vot pe 28 septembrie, să votăm împotriva Rusiei”, a declarat Tomac.

Ce partid politic va vota Eugen Tomac

Eugen Tomac menționează că scopul este de a opri planul Kremlinului de a transforma din nou Basarabia într-o „gubernie a Imperiului Rus”.

Europarlamentarul Eugen Tomac declară că va vota „PAS” și îi îndeamnă pe toți cetățenii de bună-credință, care prioritizează interesul țării, să voteze cu încredere pentru acest partid, pentru viitorul comun.

“Nu avem altă soluție decât ca fiecare dintre noi, fie că se află în Republica Moldova sau oriunde în lume, să iasă la vot și să susțină singura formațiune care poate opri planul Kremlinului de a transforma Basarabia, din nou, într-o gubernie a Imperiului Rus.

De aceea, vă îndemn pe toți să votați pentru o națiune unită în Uniunea Europeană. Eu voi vota ‘PAS’ și vă îndemn pe toți cei de bună-credință care puneți interesul țării mai presus de orice să votați cu încredere pentru viitorul nostru comun.”, a mai adăugat europarlamentarul.