Europa se confruntă inundații severe și valuri de căldură. Vremea face ravagii în zone din Italia, Franța și Germania (FOTO, VIDEO)

Ploile abundente și furtunile fac ravagii în nordul Italiei, în Franța și în Germania, în timp ce sudul Italiei se confruntă cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului, relatează .

Nordul Italiei a fost lovit de furtuni puternice și ploi abundente, care au afectat în special zone ca Padova și Vicenza.

A fost nevoie de intervenția serviciilor de urgență în sprijinul cetățenilor care și-au văzut locuințele inundate sau mașinile luate pe sus de ape.

Guvernatorul regiunii Veneto a descris potopul drept o „bombă cu apă”.

În Borgo Mantovano, regiunea Lombardia, un tren de marfă a fost răsturnat de rafalele de vânt.

It happened yesterday in a place called Borgo Mantovano on the border between Lombardy and Emilia Romagna. I think it’s the first time that in Italy we have had a hail and wind storm and tornado so strong to overturn seven wagons (22 tons each) of a cargo train. 😳

În contrast cu situația din nordul țării, sudul Italiei se confruntă cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă. În Sicilia, temperaturile au ajuns chiar și la 35 de grade.

Sardinia are probleme din cauza condițiilor secetoase, care generează un deficit de apă și creează premisele unei recolte slabe de grâu pentru fermierii locali, care estimează că randamentul va fi la jumătate. În a vară ar urma să fie introduse restricții de utilizare a apei.

Cu condiții meteo extreme se confruntă și Franța, acolo unde 39 de departamente au fost vizate de alerte de tip Cod galben de furtună.

Duminica trecută, în Franța fuseseră înregistrate aproape 10.000 de fulgere. Sunt furtuni și în acest weekend, iar acestea afectează în special regiunile din vest, sud-est și nord-est.

În landul Saarland din vestul Germaniei, ploaia abundentă a dus la inundații și alunecări de teren. În Saarbrucken și alte orașe, autoritățile au dispus numeroase evacuări de cetățeni.

Ministrul de interne din land a descris inundațiile ca fiind „larg răspândite” și a precizat că districtele Neunkirchen și Saarpfalz, dar și zona Saarbrucken sunt deosebit de afectate.

Worst flooding in nearly 30 years! Raging rivers on the streets as heavy rains triggered massive flooding in Saarland,

Cancelarul Olaf Scholz urma să aibă un eveniment de campanie în Saarland, dar l-a anulat și a mers să viziteze zonele afectate. Despre severitatea situației a vorbit și premierul landului, Anke Rehlinger.

‼️ ALERT – Devastating floods in the Southwest of German state Saarland, on the border with France.

In the flooded town of Rußhütte, even the fire engines are submerged in the water. This street is transformed into a raging river and people are losing their homes in droves.

