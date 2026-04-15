NATO ar putea suferi transformări radicale dacă decide să retragă Statele Unite din . Liderii europeni dezvoltă un plan de rezervă pentru ca o astfel de decizie să nu surprindă Occidentul fără apărare.

Liderii europeni pregătesc un plan de rezervă pentru transformarea NATO în cazul în care Donald Trump hotărăște să retragă din alianță. Statele membre accelerează pregătirile pentru a restructura alianța din interior, pregătindu-se pentru un astfel de scenariu, scrie The Wall Street Journal.

Acest proiect, pe care unii îl numesc „NATO european”, a luat avânt mai ales după ce a primit sprijinul . Multă vreme, guvernul de la Berlin s-a opus oricărei idei ca Europa să acționeze singură în domeniul securității. Conform acestui plan, ofițerii europeni vor prelua roluri cheie de comandă și control în cadrul Alianței. De asemenea, activele militare europene vor fi înlocuite cu echipamente europene.

Scopul este de a păstra funcțiile esențiale ale alianței pentru descurajarea Rusiei, continuitatea operațională și credibilitatea nucleară, în cazul în care Washingtonul își retrage forțele sau refuză să vină în ajutorul Europei. Planificarea, inițiată anul trecut, a luat o amploare mai mare pe fondul tensiunilor legate de refuzul Europei de a participa la războiul declanșat de SUA împotriva Iranului.

Germania a stabilit direcția

Planul de restructurare a NATO a fost accelerat de schimbarea istorică la Berlin. Timp de decenii, Germania a refuzat apelurile Franței pentru o mai mare autonomie europeană în domeniul apărării. Puterea de la Berlin a preferat America drept garant suprem al securității europene. Cancelarul Friedrich Merz este îngrijorat de fiabilitatea SUA, nu doar sub Donald Trump, ci și după el.

Trump i-a alarmat în mod repetat pe aliații europeni, amenințând că va părăsi Alianței deoarece nu l-au urmat în războiul cu Iranul. Recent, el i-a numit „lași” și a compart Alianța cu un „tigru de hârtie”. El a vorbit despre reexaminarea relațiilor cu aliații occidentali. De asemenea, a declarat deschis că ia în calcul preluarea Groenlandei, un teritoriu care aparține Danemarcei.

Președintele Finlandei susține mișcarea din NATO

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre puținii lideri europeni care au o relație apropiată cu Trump, a descris schimbarea ca fiind inevitabilă.

„O transferare a sarcinilor de la SUA către Europa este în curs și va continua. (…) Cel mai important lucru este să înțelegem că are loc – și să o facem într-un mod foarte gestionat și controlat, în loc ca SUA să se retragă pur și simplu brusc”, a declarat Alexander Stubb pentru WSJ.

Stubb a spus că l-a sunat pe Trump după cele mai recente amenințări cu referire la NATO, pentru a-l informa despre planurile Europei de a-și consolida propriile apărări.

„Mesajul de bază pentru prietenii noștri americani este că, după toate aceste decenii, este timpul ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria sa securitate”, a spus Stubb.

Proiectul prevede schimbări importante

Întreaga structură a NATO este construită în jurul conducerii americane, de la logistică și informații până la comanda militară supremă. Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a fost întotdeauna un ofițer american. Iar oficialii americani nu au arătat nicio intenție de a renunța la post.

Aceasta se datorează și umbrelei nucleare pe care o oferă America și care stă la baza principiului fondator al descurajării mutuale. După amenințările lui Trump, cancelarul Merz și Emmanuel Macron au început discuții despre posibilitatea ca descurajarea nucleară a Franței să fie extinsă pentru a acoperi și alte națiuni europene, inclusiv Germania.

Pe de altă parte, oficialii recunosc că nici o națiune europeană nu are suficientă greutate militară pentru a înlocui SUA. Chiar și așa, un număr tot mai mare de posturi cheie de comandă sunt ocupate de europeni. Exercițiile militare majore din regiunea nordică, acolo unde Alianța are o graniță lungă cu Rusia, sunt conduse de forțe europene.

NATO va deveni mult mai european

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a recunoscut că discuțiile interne din cadrul NATO nu sunt întotdeauna ușoare. El a precizat că acestea reprezintă și o oportunitate.

„NATO este de neînlocuit, atât pentru Europa, cât și pentru SUA. (…) Dar este, de asemenea, clar că noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru apărarea noastră. NATO trebuie să devină mai european pentru a rămâne transatlantic”, a declarat oficialul german.

Amiralul american în retragere James Foggo, care a ocupat funcții importante în cadrul NATO, a declarat că europenizarea Alianței trebuia să se întâmple mai devreme. În opinia sa, statele europene au capacitatea de a susține alianța, dar trebuie să mai investască și să dezvolte noi capacități.