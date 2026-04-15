Acasa » Externe » Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA

Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 20:42
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Europa pregătește un plan de rezervă pentru NATO
  2. Germania a stabilit direcția
  3. Președintele Finlandei susține mișcarea din NATO
  4. Proiectul prevede schimbări importante
  5. NATO va deveni mult mai european

NATO ar putea suferi transformări radicale dacă Donald Trump decide să retragă Statele Unite din alianță. Liderii europeni dezvoltă un plan de rezervă pentru ca o astfel de decizie să nu surprindă Occidentul fără apărare.

Europa pregătește un plan de rezervă pentru NATO

Liderii europeni pregătesc un plan de rezervă pentru transformarea NATO în cazul în care Donald Trump hotărăște să retragă Statele Unite din alianță. Statele membre accelerează pregătirile pentru a restructura alianța din interior, pregătindu-se pentru un astfel de scenariu, scrie The Wall Street Journal.

Acest proiect, pe care unii îl numesc „NATO european”, a luat avânt mai ales după ce a primit sprijinul Germaniei. Multă vreme, guvernul de la Berlin s-a opus oricărei idei ca Europa să acționeze singură în domeniul securității. Conform acestui plan, ofițerii europeni vor prelua roluri cheie de comandă și control în cadrul Alianței. De asemenea, activele militare europene vor fi înlocuite cu echipamente europene.

Scopul este de a păstra funcțiile esențiale ale alianței pentru descurajarea Rusiei, continuitatea operațională și credibilitatea nucleară, în cazul în care Washingtonul își retrage forțele sau refuză să vină în ajutorul Europei. Planificarea, inițiată anul trecut, a luat o amploare mai mare pe fondul tensiunilor legate de refuzul Europei de a participa la războiul declanșat de SUA împotriva Iranului.

Germania a stabilit direcția

Planul de restructurare a NATO a fost accelerat de schimbarea istorică la Berlin. Timp de decenii, Germania a refuzat apelurile Franței pentru o mai mare autonomie europeană în domeniul apărării. Puterea de la Berlin a preferat America drept garant suprem al securității europene. Cancelarul Friedrich Merz este îngrijorat de fiabilitatea SUA, nu doar sub Donald Trump, ci și după el.

Trump i-a alarmat în mod repetat pe aliații europeni, amenințând că va părăsi Alianței deoarece nu l-au urmat în războiul cu Iranul. Recent, el i-a numit „lași” și a compart Alianța cu un „tigru de hârtie”. El a vorbit despre reexaminarea relațiilor cu aliații occidentali. De asemenea, a declarat deschis că ia în calcul preluarea Groenlandei, un teritoriu care aparține Danemarcei.

Președintele Finlandei susține mișcarea din NATO

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre puținii lideri europeni care au o relație apropiată cu Trump, a descris schimbarea ca fiind inevitabilă.

„O transferare a sarcinilor de la SUA către Europa este în curs și va continua. (…) Cel mai important lucru este să înțelegem că are loc – și să o facem într-un mod foarte gestionat și controlat, în loc ca SUA să se retragă pur și simplu brusc”, a declarat Alexander Stubb pentru WSJ.

Stubb a spus că l-a sunat pe Trump după cele mai recente amenințări cu referire la NATO, pentru a-l informa despre planurile Europei de a-și consolida propriile apărări.

„Mesajul de bază pentru prietenii noștri americani este că, după toate aceste decenii, este timpul ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria sa securitate”, a spus Stubb.

Proiectul prevede schimbări importante

Întreaga structură a NATO este construită în jurul conducerii americane, de la logistică și informații până la comanda militară supremă. Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a fost întotdeauna un ofițer american. Iar oficialii americani nu au arătat nicio intenție de a renunța la post.

Aceasta se datorează și umbrelei nucleare pe care o oferă America și care stă la baza principiului fondator al descurajării mutuale. După amenințările lui Trump, cancelarul Merz și Emmanuel Macron au început discuții despre posibilitatea ca descurajarea nucleară a Franței să fie extinsă pentru a acoperi și alte națiuni europene, inclusiv Germania.

Pe de altă parte, oficialii recunosc că nici o națiune europeană nu are suficientă greutate militară pentru a înlocui SUA. Chiar și așa, un număr tot mai mare de posturi cheie de comandă sunt ocupate de europeni. Exercițiile militare majore din regiunea nordică, acolo unde Alianța are o graniță lungă cu Rusia, sunt conduse de forțe europene.

NATO va deveni mult mai european

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a recunoscut că discuțiile interne din cadrul NATO nu sunt întotdeauna ușoare. El a precizat că acestea reprezintă și o oportunitate.

„NATO este de neînlocuit, atât pentru Europa, cât și pentru SUA. (…) Dar este, de asemenea, clar că noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru apărarea noastră. NATO trebuie să devină mai european pentru a rămâne transatlantic”, a declarat oficialul german.

Amiralul american în retragere James Foggo, care a ocupat funcții importante în cadrul NATO, a declarat că europenizarea Alianței trebuia să se întâmple mai devreme. În opinia sa, statele europene au capacitatea de a susține alianța, dar trebuie să mai investască și să dezvolte noi capacități.

Citește și...
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Externe
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Externe
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Externe
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Externe
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Externe
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Externe
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Externe
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Externe
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Externe
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Externe
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
