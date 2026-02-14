B1 Inregistrari!
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă

Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă

Adrian Teampău
14 feb. 2026, 21:42
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Gavin Newsom Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Lafargue Raphael/ABACA
Cuprins
  1. Mesajul lui Gavin Newsom pentru Europa
  2. Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA
  3. Reforma organizațiilor internaționale este soluția

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, probabil viitorul candidat democrat pentru președinția SUA, salută determinarea liderilor europeni de a-i ține piept lui Donald Trump.

Mesajul lui Gavin Newsom pentru Europa

Guvernatorul Californiei, un critic acerb al lui Donald Trump, a declarat că vede tot mai multă determinare în Europa de a-i rezista acestuia. Gavin Newsom a fost prezent și a vorbit în cadrul unui panel la Conferința de Securitate de la Munchen. El a precizat că creșterea gradului de coeziune a Europei Unite, este singura contribuție pozitivă a lui Trump, relatează dpa.

„Cred că Europa se simte mai unită astăzi decât s-a simţit de multă vreme”, a declarat politicianul democrat.

Newsom a spus că răspunsul mai puternic al Europei este motivul pentru care secretarul de stat Marco Rubio a adoptat un ton mai conciliant în discursul său din conferinţă de sâmbătă. Guvernatorul californian a subliniat că în regimul Trump, SUA au devenit o sursă mondială de instabilitate. El a precizat că valori construite în timp, gândite să dureze, sunt distruse în timp real.

„Republica noastră este vandalizată în timpul real”, a spus Gavin Newsom.

El l-a caracterizat pe Donald Trump drept o „specie invazivă” ce a preluat Partidul Republican. Din acest motiv, a estimat, republicanii vor suferi o înfrângere grea în alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului.

Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA

Tot în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, unde a vorbit și Gavin Newsom, ministrul german al Apărării a declarat că Europa are nevoie de mai multă predictibilitate din partea SUA. Boris Pistorius a avertizat SUA împotriva derulării unor politici unilaterale. El a precizat că o asemenea abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiţie, relatează dpa.

„Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliaţi”, a declarat Pistorius.

Oficialul german a subliniat că Europa are nevoie de predictibilitate şi de siguranţă din partea Washingtonului. Pistorius a făcut referire și la recenta criză din NATO, declanșată de amenințările lui Donald Trump cu anexarea Groenlandei, care aparţine Danemarcei.

„Punerea sub semnul întrebării a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii unui stat membru NATO. Excluderea aliaţilor europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianţa noastră şi ne întăreşte adversarii”, a declarat Boris Pistorius .

Reforma organizațiilor internaționale este soluția

Boris Pistorius a împărtăşit frustrarea exprimată de secretarul de stat Marco Rubio privind eşecul organizaţiilor internaţionale de a rezolva conflicte şi crize. El a apreciat însă că soluţia este reformarea şi revigorarea acestor instituţii, iar nu abandonarea lor. Ministrul german a făcut referire și la noua strategie de apărare promovată de SUA.

Oficialul german a arătat că prioritizarea securității interne, asigurarea securității emisferei vestice şi contracararea Chinei, reprezintă un mod realist și pragmatic de a vedea lucrurile. Pe de altă parte, în ce privește viitorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuţie a poverii clară şi corectă. În acest sens, Europa își va asuma un rol mai important.

„Europa trebuie să preia iniţiativa în asigurarea unor forţe convenţionale robuste şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic şi nuclear pentru viitorul previzibil”, a spus Pistorius.

