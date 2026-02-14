Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, probabil viitorul candidat democrat pentru președinția SUA, salută determinarea de a-i ține piept lui Donald Trump.

Mesajul lui Gavin Newsom pentru Europa

, un critic acerb al lui Donald Trump, a declarat că vede tot mai multă determinare în Europa de a-i rezista acestuia. Gavin Newsom a fost prezent și a vorbit în cadrul unui panel la . El a precizat că creșterea gradului de coeziune a Europei Unite, este singura contribuție pozitivă a lui Trump, relatează dpa.

„Cred că Europa se simte mai unită astăzi decât s-a simţit de multă vreme”, a declarat politicianul democrat.

Newsom a spus că răspunsul mai puternic al Europei este motivul pentru care secretarul de stat Marco Rubio a adoptat un ton mai conciliant în discursul său din conferinţă de sâmbătă. Guvernatorul californian a subliniat că în regimul Trump, SUA au devenit o sursă mondială de instabilitate. El a precizat că valori construite în timp, gândite să dureze, sunt distruse în timp real.

„Republica noastră este vandalizată în timpul real”, a spus Gavin Newsom.

El l-a caracterizat pe Donald Trump drept o „specie invazivă” ce a preluat Partidul Republican. Din acest motiv, a estimat, republicanii vor suferi o înfrângere grea în alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului.

Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA

Tot în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, unde a vorbit și Gavin Newsom, ministrul german al Apărării a declarat că Europa are nevoie de mai multă predictibilitate din partea . Boris Pistorius a avertizat SUA împotriva derulării unor politici unilaterale. El a precizat că o asemenea abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiţie, relatează dpa.

„Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliaţi”, a declarat Pistorius.

Oficialul german a subliniat că Europa are nevoie de predictibilitate şi de siguranţă din partea Washingtonului. Pistorius a făcut referire și la recenta criză din NATO, declanșată de amenințările lui Donald Trump cu anexarea Groenlandei, care aparţine Danemarcei.

„Punerea sub semnul întrebării a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii unui stat membru NATO. Excluderea aliaţilor europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianţa noastră şi ne întăreşte adversarii”, a declarat Boris Pistorius .

Reforma organizațiilor internaționale este soluția

Boris Pistorius a împărtăşit frustrarea exprimată de secretarul de stat Marco Rubio privind eşecul organizaţiilor internaţionale de a rezolva conflicte şi crize. El a apreciat însă că soluţia este reformarea şi revigorarea acestor instituţii, iar nu abandonarea lor. Ministrul german a făcut referire și la noua strategie de apărare promovată de SUA.

Oficialul german a arătat că prioritizarea securității interne, asigurarea securității emisferei vestice şi contracararea Chinei, reprezintă un mod realist și pragmatic de a vedea lucrurile. Pe de altă parte, în ce privește viitorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuţie a poverii clară şi corectă. În acest sens, Europa își va asuma un rol mai important.

„Europa trebuie să preia iniţiativa în asigurarea unor forţe convenţionale robuste şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic şi nuclear pentru viitorul previzibil”, a spus Pistorius.