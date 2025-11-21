Cea mai mare amenințare criminală la adresa societății europene o reprezintă acum copiii manipulați să adopte un comportament violent, avertizează șefa Europol. Catherine De Bolle susține că rețelele infracționale „transformă copiii în arme” pentru torturi și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Toate astea se întâmplă fără ca părinții să bănuiască transformările care au loc în viața și mentalitatea celor mici.

„Transformarea copiilor în arme pentru grupurile de crimă organizată este ceea ce se întâmplă în acest moment pe pământ european”, a spus ea într-un interviu și Welt. „Îi transformă pe copii în pentru a tortura sau a ucide. Nu mai este vorba despre furturi mărunte. Este vorba despre infracțiuni mari”.

Cum recrutează rețelele infracționale copiii

Un astfel de caz a ajuns în atenția Europol. Protagonist este un băiat tânăr căruia i s-a ordonat „să-și ucidă sora mai mică, ceea ce s-a și întâmplat”, a spus De Bolle. „Este crud, nu am mai văzut așa ceva până acum”.

Infractorii încep adesea procesul de ademenire a copiilor participând la jocuri video multiplayer, care au o funcție de chat. Le câștigă încrederea discutând subiecte aparent inofensive, cum ar fi animalele de companie și viața de familie.

Apoi, trec la conversații private, doar cu persoana pe care vor să o recruteze. În acel context au loc discuții despre chestiuni de-a dreptul sinistre, timp în care copilul este convins să împărtășească detalii personale, cum ar fi adresa sa. În acel moment, infractorii pot mitui sau șantaja copilul pentru a comite acte de violență, inclusiv tortură, autovătămare, crimă și chiar sinucidere.

Câte astfel de cazuri au intrat în atenția Europol

Europol are cunoștință de 105 cazuri în care minorii au fost implicați în infracțiuni violente „efectuate ca serviciu” – inclusiv 10 crime la comandă. Multe tentative de omor eșuează deoarece copiii nu au experiență, a declarat agenția.

„De asemenea, avem copii care nu execută ordinul și apoi, de exemplu, infractorii ucid animalul de companie al copilului, astfel încât copilul să știe foarte bine: «Știm unde locuiești, știm cine ești, te vei supune și, dacă nu o faci, vom merge și mai departe la a-ți ucide mama sau tatăl»”, a avertizat De Bolle.

Infractorii oferă, de asemenea, copiilor bani pentru a comite o infracțiune – până la 20.000 de dolari pentru o crimă. Uneori, plata chiar se face, alteori nu.

Care sunt grupele vulnerabile de copii

Deși aceste rețele vizează adesea copiii vulnerabili, cu probleme de sănătate mintală sau care se confruntă cu hărțuirea, copiii fericiți sunt, de asemenea, expuși riscului, a spus De Bolle. „Este vorba și despre alții, tineri care nu sunt vulnerabili, dar își doresc doar pantofi noi – pantofi foarte scumpi”.

Uneori, tinerii sunt recrutați chiar de către actori statali, ca parte a unui război hibrid. „Tinerii infractori ascultă statul străin, ascultă comunicarea din jurul clădirilor”, a explicat șefa Europol.

Odată ce poliția prinde un copil, infractorii îl abandonează și se îndreaptă spre a pregăti un nou copil.

„Părinții se învinovățesc în multe cazuri. Nu înțeleg cum este posibil”, a spus ea. „Problema este că nu ai acces la tot ce face copilul tău și respecți și intimitatea copiilor tăi. Dar, ca părinte, trebuie să vorbești despre pericolele internetului”.