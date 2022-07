Experiența neplăcută a unui român în Turcia: „M-am ales cu o pagubă de vreo 1400 de euro. În toate zonele turistice sunt astfel de probleme”

Este momentul cel mai potrivit din an pentru călătorii și vacanțe, tocmai pentru că ne aflăm la mijlocul sezonului estival și cei mai mulți se află în concediu. Astfel că, printre destinațiile de vacanță ale românilor se află și Turcia.

Însă, cu toate acestea în vacanțe pot apărea atât experiențe plăcute, cât și mai puțin plăcute.

Ce a pățit un român în timp ce se afla în vacanță în Turcia

De exemplu, un român care a rămas fără telefon în timpul unui a povestit într-o postare pe rețelele de socializare cum a acționat hoțul, fără să-și dea seama de cele întâmplate:

„Grijă la telefon în Istanbul, o destinație ieftină ce vă poate costa scump, sper ca această postare să vă atragă atenția și să nu pățiți ce am pățit eu în piață Taksim (însă, ulterior, am înțeles că în toate zonele turistice sunt astfel de probleme).

Un vânzător ambulant de flori tot încercând să le vândă s-a apropiat de mine după nenumărate refuzuri mi-a împins florile în mâna în care era telefonul, și când i-am zis că nu le vreau pe un ton mai răstit a plecat și cu florile și cu telefonul. Faza a fost atât de profesional făcută încât mi-a luat câteva secunde să îmi dau seama că nu îl mai am în mână, ulterior probabil hoțul fugind sau adăpostindu-se prin vreun magazin. Eu m-am ales cu o pagubă de vreo 1400 euro în acest city break, însă special las această atenționare ca să nu pățiți și voi ceva similar.

Ca idee, poliția la ei nu vorbește engleză, există poliția turistică la care te prezinți de la 9 la 16 sau ceva de genul, și care mai mult ca sigur că este inutilă în cazuri de furturi.

Aș recomanda telefonul mai mereu în buzunar, iar dacă vreți să folosiți navigația există la alți turișți din ce am văzut niște huse cu șnur de ti-l pui la gât.

Vacanțe fără incidente va doresc, iar dacă am făcut o singură persoană mai atentă (decât am fost eu clar) la acest lucru, eu mi-am atins scopul”, a povestit acesta pe grupul

Ce spun unii turiști români despre experiențele din Turcia

Se pare că mai mulți români s-au confruntat cu situații asemănătoare.

„Și noi am avut o expierenta neplăcută, tot în Turcia. Am fost abandonați în Antalya de șoferul turc, care nu ne-a mai dus la hotel. După multe telefoane la hotel, de unde am închiriat mașină cu șofer, a venit altcineva după noi. O zi pierdută și mulți nervi”.

„Am fost weekendul trecut în Taksim, am stat numai cu telefonul în mână, de frică să nu mi-l fure sau să cadă. Am mers și câteva stații de tramvai până la bazar, într-o aglomerație cumplită, cu telefonul în mână. Tatăl meu l-a ținut în borsetă. Din fericire, n-am avut niciun incident, însă de acum recomand o borsetă în care să încapă telefonul, pașaportul și portofelul.”