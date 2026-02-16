Un vlogger român care a ajuns recent în Kenya a fost impresionat de condițiile oferite de trenurile de acolo. Adrian a ales să meargă cu trenul pe ruta Nairobi – Mombasa. El a spus că distanța e de circa 480 de kilometri, iar trenul o parcurge în cinci ore și douăzeci de minute, la o viteză ce poate atinge 120 km/h.

Adrian: Acest tren e un fel de clasa I la avion

„Acesta nu este un avion la clasa întâi, este un tren din Africa. Dragii mei, haideți să vă prezint cel mai luxos tren din Africa. Fiți atenți aici. Deși trenul n-arată extraordinar pe dinafară, trebuie să vedeți cum se prezintă la interior pentru că este ceva șocant. Eu nu știu dacă voi ați mai văzut așa ceva. Uitați-vă și voi cum se prezintă trenul la interior. Acesta nu poate fi numit un tren, acesta este un fel de clasa întâi la avion”, a spus vloggerul, potrivit

Ce dotări au vagoanele

Adrian a filmat apoi dotările vagoanelor: „Aici ai loc să-ți pui bagajul dacă ai bagaj suplimentar. Chiuvetă aici, săpun, poți să vii să te speli, poți să te uiți în oglindă. Sunt curios unde este toaleta. A, uite toaleta aici. Hai să vedem cum se prezintă și toaleta. Spectaculos, nu? Fix ca la avion, frate, deci fix ca în avion. Chiuvetă din asta micuță, totul impecabil și foarte, foarte curat. Haideți să vedem și ce facilități are. Poți să pui aici să-ți încarci telefonul, ai două din astea de USB, ai priză, ai pentru căști, ai lumină”.

„Scaunul ăsta poți să-l faci pat. Ia fii atent, dacă apăs pe ăsta se face pat. Bă, se cam face pat. Ia, hai să vedem. Ce tare! Poți să pui picioarele acolo, ai un mic televizor aici. Ce mai ai? Ce mai ai, ce mai ai, ce mai ai? Aici spațiu de depozitare, poți să pui paharul sau sticla de apă aici. (…)

Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm . Uite, ai și centură de siguranță. Poți să-ți pui centura. Super tare! Și cam așa arăți dacă stai în pat. Mai bine de atât nu se poate. E mai confortabil decât un pat dintr-o cameră de hotel ieftină. Ce mișto!”, a mai relatat vloggerul.