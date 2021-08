Expert OMS: Pacientul zero COVID ar putea fi un angajat al laboratorului din Wuhan

Doctorul danez Peter Ben Embarek, un anchetator al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), consideră că răspândirea noului coronavirus din laboratorul de la Wuhan este printre ipotezele „probabile”, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres.

„Un angajat (al laboratorului), care a fost infectat pe teren în timp ce preleva diferite eşantionane/mostre, reprezintă ipoteza cea mai probabilă”, a declarat Peter Embarek într-un interviu acordat televiziunii daneze TV2.

Conform concluziilor din 29 martie ale primei faze a studiului realizat la începutul anului în oraşul Wuhan, ipoteza unui incident de laborator a fost evaluată ca fiind „extrem de improbabilă”.

Cele patru posibile cauze ale originii virusului, conform raportului OMS:

Scenariul 1: Un liliac a infectat direct un om

Scenariul 2: Un om s-a infectat indirect, prin intermediul unui obiect/produs contaminat iniţial de liliac

Scenariul 3: Un liliac a infectat alt animal care, la rândul său, a infectat apoi un om

Scenariul 4: Totul a început într-un laborator din Wuhan.

Potrivit lui Peter Embarek, echipei sale i-a fost greu să discute această teorie cu oamenii de ştiinţă chinezi.

„Cu 48 de ore înaintea încheierii misiunii încă nu ajunsesem la un acord pentru a menţiona ipoteza laboratorului în raport”, a afirmat Embarek în cadrul documentarului.

În cadrul acestor vizite „ni s-a făcut o prezentare, apoi am putut să vorbim şi să punem întrebările pe care am doream să le punem, dar nu am avut ocazia să consultăm niciun fel de documentaţie”, mai spune acesta.