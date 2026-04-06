Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 12:49
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce alimente și cantități recomandă experții
  2. Cum recomandă profesorul Tim Lang să se pregătească gospodăriile
  3. Care sunt riscurile sistemice și ce măsuri naționale există

Într-un context tot mai imprevizibil, experții britanici trag un semnal de alarmă. Fiecare locuință ar trebui să fie pregătită pentru situații de urgență, inclusiv prin constituirea unor rezerve de alimente, notează The Guardian

Recomandările sunt simple, dar esențiale. Este indicat să existe produse cu termen lung de valabilitate și suficientă apă pentru consum și igienă. De asemenea, este importantă disponibilitatea de a împărți proviziile cu vecinii în caz de nevoie.

Ce alimente și cantități recomandă experții

Într-o lume tot mai instabilă, specialiștii recomandă ca fiecare gospodărie să fie pregătită pentru situații neprevăzute. Acest lucru presupune și existența unor rezerve de alimente cu durată lungă de viață, care pot fi consumate fără gătire.

Printre cele mai potrivite se numără conservele de fasole, legume sau pește. Mai mult, sunt recomandate produse precum crackers din orez sau ovăz, care poate fi înmuiat și consumat crud.

Pe lângă acestea, este important să alegi alimente care îți plac cu adevărat. Inclusiv mici „răsfățuri”, precum ciocolata sau chipsurile, te pot ajuta să îți menții moralul în situații dificile, arată experții citați de The Guardian.

Apa este esențială nu doar pentru băut, ci și pentru igienă, iar necesarul minim indicat ajunge la 7–12 litri de persoană pe zi.

Cum recomandă profesorul Tim Lang să se pregătească gospodăriile

Profesorul Tim Lang subliniază că pregătirea nu înseamnă doar stocarea alimentelor. Ea presupune și adaptarea la scenarii în care nu există posibilitatea de a găti, acces la apă sau chiar la internet.

„Da, depozitați alimente, dar fiți pregătiți să le împărțiți pentru a menține solidaritatea socială”, explică acesta, accentuând rolul coeziunii sociale în perioade de criză.

El recomandă planificarea atentă a hranei pentru cel puțin o săptămână sau chiar zece zile. În propria gospodărie, Lang păstrează cantități mari de alimente de bază, precum 24–36 de borcane de fasole, produse uscate și conserve de sardine. De asemenea, are mereu mult ovăz, pe care îl consideră extrem de practic.

În plus, încurajează completarea rezervelor prin grădinărit, chiar și la scară mică. Plantele aromatice pot aduce varietate și pot face mesele mai suportabile pe termen lung.

Care sunt riscurile sistemice și ce măsuri naționale există

Experții avertizează că sistemul alimentar este tot mai vulnerabil. Un singur șoc major ar putea declanșa tulburări sociale sau chiar revolte legate de hrană. În Marea Britanie, una din șapte gospodării cu copii se confruntă deja cu insecuritate alimentară, ceea ce face ca recomandările de stocare să fie greu de aplicat pentru mulți.

Problemele structurale, precum veniturile scăzute și lanțurile de aprovizionare fragile de tip „just-in-time”, au transformat sistemul într-un adevărat „butoi cu pulbere”. Situația este agravată și de tensiunile internaționale, cum ar fi războiul din Iran, care afectează livrările de combustibil și îngrășăminte.

În acest context, mai multe țări europene au început să-și pregătească populația. Germania oferă informații online, Letonia și Lituania distribuie broșuri pentru supraviețuirea timp de 72 de ore, iar Suedia recomandă construirea treptată a rezervelor prin adăugarea a unu-două produse în plus la fiecare cumpărături.

