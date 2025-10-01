O explozie, soldată cu cel puțin o victimă care a murit, a avut loc în orașul german Munchen. Din primele informații, deflagrația ar fi fost provocată de un incendiu într-un imobil.

Explozie în timpul Oktoberfest din Munchen

Autoritățile bavareze au decis să oprescă Festivalul Oktoberfest, tradiționala sărbătoare a berii din cauza acestei explozii. Potrivit primelor informații, situația este în dinamică și urmează să fie furnizate mai multe informații, conform AFP.

Potrivit informațiilor din actualizările poliției din Munchen, explozia a fost provocată de un incendiu care a izbucnit într-o clădire rezidențială. Din cercetările autorităților, focul ar fi fost pus intenționat, în contextul unei dispute într-o familie.

„Conform informațiilor actuale, clădirea rezidențială a fost incendiată intenționat în cadrul unei dispute familiale. Persoana rănită, găsită, a decedat între timp. O altă persoană este dispărută, dar nu reprezintă niciun pericol”, au transmis polițiștii bavarezi.

Din informațiile de la fața locului, se crede că bărbatul care a murit a incendiat casa părinților săi după care s-a sinucis. Poliția a descoperit asupra sa un rucsac în care se crede că ar fi o altă bombă. O școală din zonă a fost închisă până la rezolvarea cazului.

❗️⚠️🇩🇪 – A major police and fire operation is underway in northern Munich following multiple explosions and gunfire reports early Wednesday morning. Special forces and bomb disposal experts are at the scene, investigating a possible link to the Oktoberfest, which remains closed… — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x)

Dispozitive explozive descoperite în clădire

Echipajele de salvatori care au intervenit la explozie au descoperit mai multe dispizitive explozive în clădirea incendiată. Astfel au fost solicitate mai multe forțe ale geniștilot care să se ocupe de dezamorsarea bombelor.

„De asemenea, în clădirea afectată au fost descoperite dispozitive explozive. Forțele speciale au fost chemate pentru a dezamorsa bombele. Suntem la fața locului cu numeroase echipe de urgență”, a mai transmis poliția din Munchen.

În acest caz a fost deschisă o invetigație pentru a se stabili dacă există legături între explozia din imobilul respectiv și alte locații. O altă măsură adoptată de autorități a fost închiderea festivalului Oktoberfest până la finalizarea cercetărilor și eliminarea oricărui pericol. Poliția susține că evenimentul berarilor va fi redeschis în jurul orei locale 17.00.

„Căutările sunt în curs de desfășurare în zonele cu acces restricționat din jurul terenului festivalului. Persoanele care lucrează la Oktoberfest sunt rugate să părăsească incinta festivalului. O zonă desemnată va fi pusă la dispoziția acestora. Vor urma măsuri suplimentare de protecție”, se arată într-o altă actualizare a Poliției din Munchen.

6. Lageupdate Aufgrund einer unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit dem Einsatz im Münchner Norden wird das Festgelände auf der Theresienwiese vorerst bis 17:00 Uhr nicht geöffnet. — Polizei München (@PolizeiMuenchen)

Amenințare cu explozie la Oktoberfest

Cercetările vizează și alte amenințări cu bombe la festivalul berarilor din Munchen, Oktoberfest. Aceasta după ce poliția a descoperit o scrisoare de amenințare a suspectului care a murit în explozie.