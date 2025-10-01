B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit

Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit

Adrian Teampău
01 oct. 2025, 11:41
Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
Ezplozie la Munchen Sursa foto: X
Cuprins
  1. Explozie în timpul Oktoberfest din  Munchen
  2. Dispozitive explozive descoperite în clădire
  3. Amenințare cu explozie la Oktoberfest

O explozie, soldată cu cel puțin o victimă care a murit, a avut loc în orașul german Munchen. Din primele informații, deflagrația ar fi fost provocată de un incendiu într-un imobil.

Explozie în timpul Oktoberfest din  Munchen

Autoritățile bavareze au decis să oprescă Festivalul Oktoberfest, tradiționala sărbătoare a berii din cauza acestei explozii. Potrivit primelor informații, situația este în dinamică și urmează să fie furnizate mai multe informații, conform AFP.

Potrivit informațiilor din actualizările poliției din Munchen, explozia a fost provocată de un incendiu care a izbucnit într-o clădire rezidențială. Din cercetările autorităților, focul ar fi fost pus intenționat, în contextul unei dispute într-o familie.

„Conform informațiilor actuale, clădirea rezidențială a fost incendiată intenționat în cadrul unei dispute familiale. Persoana rănită, găsită, a decedat între timp. O altă persoană este dispărută, dar nu reprezintă niciun pericol”, au transmis polițiștii bavarezi.

Din informațiile de la fața locului, se crede că bărbatul care a murit a incendiat casa părinților săi după care s-a sinucis. Poliția a descoperit asupra sa un rucsac în care se crede că ar fi o altă bombă. O școală din zonă a fost închisă până la rezolvarea cazului.

Dispozitive explozive descoperite în clădire

Echipajele de salvatori care au intervenit la explozie au descoperit mai multe dispizitive explozive în clădirea incendiată. Astfel au fost solicitate mai multe forțe ale geniștilot care să se ocupe de dezamorsarea bombelor.

„De asemenea, în clădirea afectată au fost descoperite dispozitive explozive. Forțele speciale au fost chemate pentru a dezamorsa bombele. Suntem la fața locului cu numeroase echipe de urgență”, a mai transmis poliția din Munchen.

În acest caz a fost deschisă o invetigație pentru a se stabili dacă există legături între explozia din imobilul respectiv și alte locații. O altă măsură adoptată de autorități a fost închiderea festivalului Oktoberfest până la finalizarea cercetărilor și eliminarea oricărui pericol. Poliția susține că evenimentul berarilor va fi redeschis în jurul orei locale 17.00.

„Căutările sunt în curs de desfășurare în zonele cu acces restricționat din jurul terenului festivalului. Persoanele care lucrează la Oktoberfest sunt rugate să părăsească incinta festivalului. O zonă desemnată va fi pusă la dispoziția acestora. Vor urma măsuri suplimentare de protecție”, se arată într-o altă actualizare a Poliției din Munchen.

Amenințare cu explozie la Oktoberfest

Cercetările vizează și alte amenințări cu bombe la festivalul berarilor din Munchen, Oktoberfest. Aceasta după ce poliția a descoperit o scrisoare de amenințare a suspectului care a murit în explozie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
Externe
Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
Externe
Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
El este românul care a speriat Marea Britanie prin furturile sale. Cum a reușit să ajungă în Regat deși a fost deportat de trei ori
Externe
El este românul care a speriat Marea Britanie prin furturile sale. Cum a reușit să ajungă în Regat deși a fost deportat de trei ori
Cutremur devastator în Filipine! Cel puțin 60 de morți și sute de răniți după seismul de 6,9 (VIDEO)
Externe
Cutremur devastator în Filipine! Cel puțin 60 de morți și sute de răniți după seismul de 6,9 (VIDEO)
Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie
Externe
Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie
Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9: Cel puțin o persoană a murit. Unde a avut loc seismul și ce au transmis autoritățile
Externe
Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9: Cel puțin o persoană a murit. Unde a avut loc seismul și ce au transmis autoritățile
Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
Externe
Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
Externe
Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are
Externe
Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are
Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
Externe
Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
Ultima oră
11:55 - Ce procese poți simplifica cu soluții digitale de HR și salarizare?
11:53 - De ce un plan de vacanță ar trebui să includă și un gând la viitorul tău financiar
11:52 - Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
10:53 - Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni