Acasa » Externe » Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)

Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 20:45
Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
Sursa foto imbol: Hepta - DPA Images / Madero Cubero
Cuprins
  1. Primele informații despre explozie
  2. Ce a transmis primarul Madridului după explozie

O explozie s-a produs sâmbătă într-un local din Puente de Vallecas, Madrid. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, scrie presa locală.

Primele informații despre explozie

Explozia a avut loc în jurul orei 15:00 și a afectat clădirea de locuințe aflată deasupra cafenelei, precum și un bar aflat alături.

Vecinii au susținut că spațiul unde a avut loc explozia e, de fapt, un parter „locuit”.

Autoritățile evaluează acum pagubele, iar pompierii acționează cu grijă deoarece clădirea a devenit instabilă.

Poliția a blocat traficul în zonă cât ambulanțele au preluat răniții.

Ce a transmis primarul Madridului după explozie

José Luis Martínez-Almeida, primarul Madridului, a reacționat printr-un mesaj pe platforma X, în care a asigurat răniții și familiile acestora de sprijinul autorităților.

„Echipele noastre de urgență intervin cu 18 echipaje de la Bomberos Mad, inclusiv cu câini și sprijin aerian cu drone al poliției din Madrid”, a scris primarul.

