O explozie s-a produs sâmbătă într-un local din Puente de Vallecas, Madrid. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, scrie presa locală.
Explozia a avut loc în jurul orei 15:00 și a afectat clădirea de locuințe aflată deasupra cafenelei, precum și un bar aflat alături.
Vecinii au susținut că spațiul unde a avut loc explozia e, de fapt, un parter „locuit”.
Autoritățile evaluează acum pagubele, iar pompierii acționează cu grijă deoarece clădirea a devenit instabilă.
Poliția a blocat traficul în zonă cât ambulanțele au preluat răniții.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
José Luis Martínez-Almeida, primarul Madridului, a reacționat printr-un mesaj pe platforma X, în care a asigurat răniții și familiile acestora de sprijinul autorităților.
„Echipele noastre de urgență intervin cu 18 echipaje de la Bomberos Mad, inclusiv cu câini și sprijin aerian cu drone al poliției din Madrid”, a scris primarul.