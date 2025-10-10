O explozie uriașă a avut loc la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, în Statele Unite, soldată cu morți și răniți. Mai multe persoane au fost declarate dispărute, de autorități
Mai multe persoane au murit, iar altele sunt date dispărute, potrivit bbc.com, în această explozie care a avut loc la Accurate Energetic Systems, fabrica militară din Tennessee. Martorii au relatat că în urma deflagației, în aer s-au ridicat nori groși de fum, iar locuințele, pe o rază de mai mulți kilometri s-au cutremurat. Informațiile cu privire la deflagrație au fost confirmate, pentru presă, de Biroul Șerifului din Comitatul Hickman.
„Putem confirma că a avut loc o explozie la compania Accurate Energetic Systems, în zona Bucksnort. (…) Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului și lucrează pentru a gestiona situația”, a transmis biroul șerifului.
În acest context, autoritățile au demarat o operațiune de căutare pentru persoanele moarte, rănite sau dispărute. Până la acest moment, Tennessee Emergency Management Agency nu a oferit nici un număr cu privire la victime deoarece Departamentul de Sănătate nu le-a confirmat, după cum a delcarat purtătoarea de cuvânt a instituției Kristin Coulter.
Nu se știe câte persoane se aflau în fabrica militară în momentul exploziei. Potrivit unor estimări neoficiale numărul morților ar depăși 25. Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a spus într-o conferință de presă că „mai multe persoane, în acest moment, sunt date dispărute”. El a precizat că echipa sa este alături de familii încercând să le ofere informații și să le consoleze.
Explozia de la fabrica de explozibili a fost resimțită de la mare distanță. Astfel, locuitorii din Lobelville, o localitate aflată la aproximativ 20 de minute cu mașina, spun că casele lor s-au cutremurat.
La acest moment nu se cunoaște cauza acestei explozii. Se știe, conform documentelor, că această companie a vândut mai multe tipuri de explozibili și echipamente militare, armatei Statelor Unite. Este vorba despre dinamită, mine terestre și pulbere explozivă pentru obuze de calibrul mare.
Fabrică se află într-o zonă rurală, iar pe amplasamentul respectiv sunt opt clădiri care fabrică, depozitează și fac cercetări în domeniul explozibililor. Accurate Energetic Systems vinde produse pentru o gamă largă de scopuri, de la demolări structurale până la operațiuni strategice militare. O parte din produsele listate pentru vânzare este proiectată de Departamentul Apărării și este destinată utilizării de către unități militare și forțe de poliție.
