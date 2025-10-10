O explozie uriașă a avut loc la o fabrică de din Tennessee, în Statele Unite, soldată cu morți și răniți. Mai multe persoane au fost declarate dispărute, de autorități

Explozie uriașă la o fabrică de armament

Mai multe persoane au murit, iar altele sunt date dispărute, potrivit bbc.com, în această explozie care a avut loc la Accurate Energetic Systems, fabrica militară din Tennessee. Martorii au relatat că în urma , în aer s-au ridicat nori groși de fum, iar locuințele, pe o rază de mai mulți kilometri s-au cutremurat. Informațiile cu privire la deflagrație au fost confirmate, pentru presă, de Biroul Șerifului din Comitatul Hickman.

„Putem confirma că a avut loc o explozie la compania Accurate Energetic Systems, în zona Bucksnort. (…) Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului și lucrează pentru a gestiona situația”, a transmis biroul șerifului.

În acest context, autoritățile au demarat o operațiune de căutare pentru persoanele moarte, rănite sau dispărute. Până la acest moment, Tennessee Emergency Management Agency nu a oferit nici un număr cu privire la victime deoarece Departamentul de Sănătate nu le-a confirmat, după cum a delcarat purtătoarea de cuvânt a instituției Kristin Coulter.

Nu se știe câte persoane se aflau în fabrica militară în momentul exploziei. Potrivit unor estimări neoficiale numărul ar depăși 25. Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a spus într-o conferință de presă că „mai multe persoane, în acest moment, sunt date dispărute”. El a precizat că echipa sa este alături de familii încercând să le ofere informații și să le consoleze.

Deflagrația s-a simțit de la mare distanță

Explozia de la fabrica de explozibili a fost resimțită de la mare distanță. Astfel, locuitorii din Lobelville, o localitate aflată la aproximativ 20 de minute cu mașina, spun că casele lor s-au cutremurat.

La acest moment nu se cunoaște cauza acestei explozii. Se știe, conform documentelor, că această companie a vândut mai multe tipuri de explozibili și echipamente militare, armatei Statelor Unite. Este vorba despre dinamită, mine terestre și pulbere explozivă pentru obuze de calibrul mare.

Fabrică se află într-o zonă rurală, iar pe amplasamentul respectiv sunt opt clădiri care fabrică, depozitează și fac cercetări în domeniul explozibililor. Accurate Energetic Systems vinde produse pentru o gamă largă de scopuri, de la demolări structurale până la operațiuni strategice militare. O parte din produsele listate pentru vânzare este proiectată de Departamentul Apărării și este destinată utilizării de către unități militare și forțe de poliție.