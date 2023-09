Explozie puternică în apropierea aeroportului din Taşkent, capitala Uzbekistanului. Locuitorii sunt în stare de șoc (VIDEO)

Se pare că în timpul nopţii de miercuri spre joi, o explozie puternică s-a produs în apropierea aeroportului din Taşkent, capitala Uzbekistanului, a transmis presa locală, autorităţile informând despre un incendiu soldat cu răniţi, notează AFP.

Incidentul a avut loc la un depozit vamal situat în apropierea aeroportului Taşkent, susțin martorii citaţi de site-ul de ştiri Nova24.

De asemenea, în videoclipurile postate pe rețelele de socializare se poate observa cum o coloană de fum şi flăcări cuprind cerul, scrie .

În urma incendiului, potrivit Ministerului Sănătății din Uzbekistan, mai multe persoane rănite au fost transportate la spital.

„Pentru moment, nu sunt răniţi grav printre ei. În prezent, medicii oferă toată asistenţa medicală necesară”, a precizat Ministerul Sănătăţii pe Telegram.

„Se acordă îngrijiri medicale de urgenţă şi persoanelor rănite în incendiul de la locul accidentului şi în apartamentele din jur”, a mai informat, fără a oferi pentru moment cifre.

