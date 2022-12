Explozie puternică la un conductă de gaze din Rusia. Incendiu s-a soldat cu trei morți

Surse locale de știri au raportat că o conductă de gaz folosită pentru a transporta energia rusă prin Ucraina a explodat marți. Potrivit informațiilor, este vorba despre conducta Urengoi-Pomary-Uzhhorod.

Un incendiu la un gazoduct în apropierea orașului Kazan din Rusia a fost semnalat printr-un apel telefonic către ministerul regional de urgență din Republica Ciuvaș. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un incendiu masiv cauzat de explozia conductei.

A big blast reported today in Russia’s Chuvashia, on a section of the Urengoi-Pomary-Uzhhorod pipeline, which carries gas exports from Russia to Ukraine & Europe. Crazy footage from local Telegram channels:

