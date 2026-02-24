Expoziția despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist din Berlin, marcând patru ani de la începutul invaziei ruse. Proiectul urmărește să mențină atenția publicului german asupra conflictului prin prezentarea unor obiecte reale aduse de pe front. Vizitatorii pot vedea arme, drone distruse și pot asculta mărturiile oamenilor care au supraviețuit luptelor.

Curatorul Wieland Giebel a declarat că mulți cetățeni nu pot înțelege violența luptelor doar din știri. Din acest motiv, muzeul prezintă „realitatea fizică” a evenimentelor de pe teren, scrie .

Expoziția despre războiul din Ucraina și rolul Germaniei

Germania este cel mai mare susținător militar al Kievului din Europa și oferă adăpost pentru peste un milion de refugiați. Totuși, trimiterea de armament este un subiect care încă provoacă discuții aprinse între germani.

Guvernul german avertizează că, dacă Rusia nu este oprită acum, întreg continentul va fi în pericol. Din acest motiv, autoritățile au început să investească masiv în modernizarea armatei proprii. Scopul este ca să devină o forță capabilă să descurajeze orice atac rusesc asupra Europei.

Obiecte impresionante aduse direct de pe front

Expoziția despre războiul din Ucraina include 20 de epave de drone rusești care atârnă de tavan și o mașină distrusă de bombe în orașul Herson. Aceste elemente sunt menite să creeze o conexiune emoțională puternică cu vizitatorii. Printre exponate se află și mesaje ale supraviețuitorilor care compară regimul lui Putin cu dictaturile din trecut.

Conflictul este prezentat ca o urmare a dorinței de expansiune a Rusiei, începută cu zeci de ani în urmă. Informațiile din muzeu fac legătura între situația de azi și invaziile sovietice din perioada Războiului Rece. Organizatorii vor să demonstreze că pacea în Europa depinde de rezultatul luptelor actuale.

Istoricul buncărului care găzduiește evenimentul

Muzeul „Berlin Story Bunker” funcționează într-un adăpost antiaerian construit în anul 1943. Acest spațiu a fost ales special pentru a sublinia ororile războiului. În trecut, reprezentanții muzeului au protestat împotriva invaziei ruse aducând un tanc distrus chiar în fața ambasadei Rusiei din Berlin.

Hanna Maliar, fost oficial ucrainean, a mulțumit Germaniei pentru sprijinul politic și cultural oferit. Ea a reamintit publicului că rezistența ucraineană funcționează ca un scut pentru toate țările europene. Expoziția rămâne un semnal de alarmă despre importanța solidarității în fața agresiunii militare.