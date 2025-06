Fabrica Azot din Tula, afectată de un incendiu după atacul unei drone ucrainene (VIDEO)

Fabrica de azot și amoniac Azot din regiunea Tula, situată la aproximativ 200 km sud de Moscova, a fost afectată duminică de un incendiu izbucnit în urma prăbușirii unei drone ucrainene, a anunțat guvernatorul local, Dmitri Miliaiev.

Miliaiev a precizat că apărarea antiaeriană rusă a reușit să doboare mai multe ținte aeriene, însă una dintre drone a provocat un incendiu la fabrica chimică.

„Apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării rus continuă să îi protejeze pe locuitorii din Tula de atacurile inamice; mai multe ţinte aeriene au fost doborâte. În urma prăbuşirii dronei, un incendiu a izbucnit la Azot. Incendiul a fost stins”, se arată în mesajul postat pe Telegram, notează .

Guvernatorul a mai transmis că incendiul a fost stins rapid, iar două persoane au fost rănite, însă viața lor nu este în pericol.

The enterprise is located approximately 350 km from the Ukrainian border, 40 km from Tula and 200 km from Moscow.

The Azot plant (part of the EuroChem group) is burning, located in Novomoskovsk, Tula region (Pidarstan).

În aceeași zi, Ministerul Apărării rus a raportat doborârea a 64 de drone ucrainene în decursul nopții și al dimineții, în zone din apropierea frontierei rusești, inclusiv în regiunile Briansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oriol, Kursk, regiunea Moscovei și pe teritoriul peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

„Între 23:00, ora Moscovei (20:00 GMT) şi 7:30, ora Moscovei (4:30 GMT), apărarea aeriană rusă a interceptat şi distrus 61 de drone cu aripi fixe deasupra teritoriilor Briansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oriol, Kursk, regiunea Moscovei şi deasupra teritorului republicii Crimeea”, se arată în comunicatul publicat pe Telegram.

2/2 This is the Azot chemical plant in Novomoskovsk on fire again. It was only on the night of 23-24 May that Ukraine’s UAVs temporarily shut the factory after major hits.

Guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz, a confirmat pe Telegram că în zona sa au fost doborâte 10 drone inamice, fără să fie înregistrate victime sau pagube materiale. De asemenea, Vladislav Șapșa, guvernatorul regiunii Kaluga, a raportat șapte drone doborâte.

