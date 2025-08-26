Consumul de bere în Germania este în scădere. Din ce în ce mai mulți oameni trec la alternative fără alcool, iar în general, în Europa, consumul de bere este în scădere. Directorul general al Oettinger, Stefan Blaschak, își exprimă acum îngrijorarea. El se teme de consecințe și se așteaptă la un val de falimente în rândul fabricilor de bere.

„Fabricile de bere vor cădea ca muștele de pe zid”, a declarat directorul general al marii fabrici de bere Öttinger pentru ziarul Augsburger Allgemeine. „Lumea fabricilor de bere se prăbușește; vedem falimente în rândul celor mai mici aproape în fiecare zi, iar acest lucru le va afecta și pe cele mai mari”, avertizează Blaschak.

Vânzările scad relativ constant cu două până la trei procente pe an. Cifrele de la Oficiul Federal de Statistică confirmă tendința descendentă pe termen lung a vânzărilor de bere: în 2024, fabricile de bere și depozitele de bere au vândut în total cu 13,7%, sau 1,3 miliarde de litri, mai puțină bere decât în ​​2014.

Industria berii din Germania include aproximativ 1.460 de fabrici de bere, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Nicio altă țară nu are o densitate atât de mare a fabricilor de bere. Dar, în special, fabricile de bere mici se luptă în prezent să supraviețuiască, potrivit lui Blaschak. Krombacher, Oettinger și Bitburger conduc piața berii din Germania.

„Creșterea costurilor materiilor prime, energiei, personalului, ambalajelor și logisticii continuă să pună fabricile de bere sub o presiune considerabilă și cauzează și mai multe probleme pentru companii, deoarece acestea pot transfera doar o mică parte din aceste creșteri de costuri către comerțul cu amănuntul de alimente prin creșteri de prețuri”, a explicat Holger Eichele, director general al Asociației Berarilor Germani.

Blaschak raportează o „alunecare de teren” pentru acest an. „Piața s-a prăbușit cu 7 până la 7,5%”, a declarat directorul general pentru ziar. „Industria a pierdut aproximativ 2,6 milioane de hectolitri pe plan intern numai în prima jumătate a anului 2025, ceea ce corespunde la aproximativ trei milioane de doze pe zi.”

De ce câștigă alternativele fără alcool popularitate

Un clasament realizat de comerciantul de hamei BarthHaas arată că cinci din șase mari fabrici de bere germane au produs mai puțină bere în 2024 decât în ​​anul precedent. Pierderile Oettinger au fost deosebit de mari.

Din cauza situației economice dificile, Oettinger intenționează să oprească producția din Braunschweig. Fabrica de bere mai are trei locații: Mönchengladbach, Walldorf și Oettingen, potrivit .

„Decizia privind Braunschweig este extrem de dureroasă pentru mine; oamenii de acolo au făcut o treabă excelentă”, a declarat Blaschak pentru ziar. „Dar știu ce urmează și trebuie să poziționez compania pe termen lung.”

Unii experți cred că motivele scăderii consumului de bere rezidă în factorii de sănătate. Consumul de alcool este în scădere în general, în timp ce alternativele fără alcool câștigă popularitate. Cu toate acestea, Asociația Berarilor Germani consideră, de asemenea, schimbările demografice ca un posibil motiv: persoanele în vârstă beau mai puțină bere.

„În Germania, ca și în multe țări europene, consumul de bere scade semnificativ. Acest lucru se datorează parțial unor motive demografice. Pe de altă parte, fabricile de bere continuă să simtă impactul reticenței masive a consumatorilor de a consuma”, a declarat Holger Eichele de la Asociația Berarilor Germani din Berlin la începutul lunii august.