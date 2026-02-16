B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Familia unui protestatar iranian a fost obligată să plătească glonțul care l-a ucis (VIDEO)

Familia unui protestatar iranian a fost obligată să plătească glonțul care l-a ucis (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 09:51
Familia unui protestatar iranian a fost obligată să plătească glonțul care l-a ucis (VIDEO)
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Povestea tulburătoare a iranianului ucis la proteste
  2. Iranianca nu mai are speranțe de la Trump

O iraniancă refugiată în Germania a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată de autorități să plătească glonțul cu care acesta a fost omorât.

Povestea tulburătoare a iranianului ucis la proteste

Hooman, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat protestelor împotriva regimului în Lahijan, nordul țării. El fost împuşcat mortal de forţele guvernamentale, la începutul lunii ianuarie.

„Hooman nu era înarmat. Nu avea nici măcar o piatră să se apere, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar”, a spus Nasrin, mătușa lui, într-un reportaj pentru Sky News.

Ea locuiește acum în Germania și se teme să revină în țara natală, așa că nu poate fi alături de familie în această perioadă de doliu.

După ce Hooman a fost ucis, familiei i s-a spus că trupul acestuia a fost mutat în alt oraș – Rasht. Ajunse acolo, rudele au constatat că multe alte familii îi plângeau deja pe cei dragi lor uciși.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, urlând, suferind în toate modurile posibile. (…) Erau mai multe containere. Au spus că trupul lui e într-un container. Când au deschis uşile, au văzut multe cadavre aruncate unele peste altele și au trebuit să-şi caute fiul”, a povestit Nasrin.

Când au plecat de acolo, rudele lui Hooman au fost obligate să semneze un document în care se angajau să nu vorbească despre ce s-a întâmplat. De asemenea, „au fost obligate să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”, a spus Nasrin.

Întrebată pe cine vede vinovat, ea a răspuns: „Guvernul iranian, mullahii. Toţi sunt criminali, au sângele poporului iranian pe mâini. Îi împuşcă pe tineri şi apoi cer banii pentru glonţ. Ăștia sunt oamenii aflaţi la putere sau sunt criminali?”.

Iranianca nu mai are speranțe de la Trump

Numărul exact al protestatarilor iranieni uciși de forțele guvernamentale nu e cunoscut. Nasrin pare să-și fi pierdut încrederea că iranienii vor primi sprijin din exterior.

Președintele american Donald Trump promisese sprijin de mai multe ori pentru protestatari, dar mereu s-a răzgândit imediat. Iranienii au ieșit în stradă convinși că Trump îi va vedea și-i va ajuta, dar Trump i-a abandonat și astfel au sfârșit în bătaia puștii.

„Nu am nicio speranţă de la Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni, ar fi putut aplica sancţiuni”, spune Nasrin dezamăgită.

Tags:
Citește și...
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
Externe
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
Externe
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
Externe
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
O refugiată ucraineană și partenerul ei au fost împușcați mortal în Carolina de Nord. Atacatorul a intrat peste ei în casă
Externe
O refugiată ucraineană și partenerul ei au fost împușcați mortal în Carolina de Nord. Atacatorul a intrat peste ei în casă
Barack Obama spune adevărul despre extratereștri. Ce a descoperit fostul președinte la Casa Albă
Externe
Barack Obama spune adevărul despre extratereștri. Ce a descoperit fostul președinte la Casa Albă
Trump trimite emisari la Geneva. Kushner și Witkoff reiau negocierile cu Iranul pe tema programului nuclear
Externe
Trump trimite emisari la Geneva. Kushner și Witkoff reiau negocierile cu Iranul pe tema programului nuclear
Explozie într-un magazin de artificii din China. Opt morți și doi răniți, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar
Externe
Explozie într-un magazin de artificii din China. Opt morți și doi răniți, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar
Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională
Externe
Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională
Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
Externe
Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
Externe
Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
Ultima oră
11:57 - Întrebări frecvente despre bonusurile cu depunere la casino online
11:55 - Ce este jackpotul Golden Coins Link de la Amusnet, furnizorul celebru deja pentru Jackpot Cards
11:45 - „360 de grade”, cu Alina Bădic: Horoscop chinezesc 2026. Predicțiile pentru fiecare zodie în Anul Calului, sub element de Foc – Yang (VIDEO)
11:34 - Scandalul vizualizărilor cumpărate la Eurovision. Cum s-au ales ultimii finaliști ai Selecției Naționale
11:19 - Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
11:19 - Bulgaria se scumpește! Vacanțele românilor vor costa semnificativ mai mult în 2026
10:58 - Percheziții în București și alte trei județe din țară. Vizat este un militar care înșela oamenii într-o afacere cu criptomonede
10:56 - Plan nou pentru gestionarea câinilor fără stăpân. ANSVSA anunță controale stricte în adăposturi și o strategie de prevenție
10:38 - Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
10:23 - O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate