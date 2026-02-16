O iraniancă refugiată în Germania a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată de autorități să plătească glonțul cu care acesta a fost omorât.

Povestea tulburătoare a iranianului ucis la proteste

Hooman, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat protestelor împotriva regimului în Lahijan, nordul țării. El fost împuşcat mortal de forţele guvernamentale, la începutul lunii ianuarie.

„Hooman nu era înarmat. Nu avea nici măcar o piatră să se apere, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar”, a spus Nasrin, mătușa lui, într-un reportaj pentru

Ea locuiește acum în Germania și se teme să revină în țara natală, așa că nu poate fi alături de familie în această perioadă de doliu.

După ce Hooman a fost ucis, familiei i s-a spus că trupul acestuia a fost mutat în alt oraș – Rasht. Ajunse acolo, rudele au constatat că multe alte familii îi plângeau deja pe cei dragi lor uciși.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, urlând, suferind în toate modurile posibile. (…) Erau mai multe containere. Au spus că trupul lui e într-un container. Când au deschis uşile, au văzut multe aruncate unele peste altele și au trebuit să-şi caute fiul”, a povestit Nasrin.

Când au plecat de acolo, rudele lui Hooman au fost obligate să semneze un document în care se angajau să nu vorbească despre ce s-a întâmplat. De asemenea, „au fost obligate să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”, a spus Nasrin.

Întrebată pe cine vede vinovat, ea a răspuns: „Guvernul iranian, mullahii. Toţi sunt criminali, au sângele poporului iranian pe mâini. Îi împuşcă pe tineri şi apoi cer banii pentru glonţ. Ăștia sunt oamenii aflaţi la putere sau sunt criminali?”.

Iranianca nu mai are speranțe de la Trump

Numărul exact al protestatarilor iranieni uciși de forțele guvernamentale nu e cunoscut. Nasrin pare să-și fi pierdut încrederea că iranienii vor primi sprijin din exterior.

Președintele american Donald Trump promisese de mai multe ori pentru protestatari, dar mereu s-a răzgândit imediat. Iranienii au ieșit în stradă convinși că Trump îi va vedea și-i va ajuta, dar Trump i-a abandonat și astfel au sfârșit în bătaia puștii.

„Nu am nicio speranţă de la Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni, ar fi putut aplica sancţiuni”, spune Nasrin dezamăgită.