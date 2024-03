Fâșia Gaza: Oameni uciși de pachetele cu ajutoare umanitare. Zeci de persoane au fost rănite

Campanie umanitară soldată cu victimă în Fâșia Gaza. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce au fost strivite de pachetele parașutate din avion. Alte câteva zeci de persoane au fost rănite de pachetele aruncate din cer, în vestul orașului Gaza. Unii dintre răniți au fost transferați în stare gravă la Spitalul Al Shifa, potrivit

Airdropping aid is turning out to be a problem more than a solution. Gazans killed after being hit directly by airdropped aid packages. Watch for more

— News18 (@CNNnews18)