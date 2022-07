„Femei frumoase, vodcă, gaz ieftin”: Cum încearcă Rusia să atragă străinii

O nouă înregistrare video pe larg distribuită de mass-media rusă arată să-i atragă pe străini în țară, promițând, printre altele femei frumoase, vodcă și gaz ieftin.

Jurnalista Fatima Tlis de la VOA News a descoperit clipul menit să promoveze și l-a redistribuit pe Twitter. Ea a mărturisit că „dacă nu ar fi fost promovat de ruși aș fi crezut că e satiră”.

„Aceasta este Rusia”, afirmă naratorul videoclipului care începe cu o imagine cu secera și ciocanul sovietic și o statuie a fostului dictator bolșevic Vladimir Lenin.

După această introducere, urmează o enumerarea tuturor lucrurilor pe care Rusia le poate oferi: „ o gastronomie delicioasă, femei frumoase, , istorie bogată, literatură faimoasă la nivel mondial, arhitectură unică, sol fertil, electricitate și apă ieftine, balet, taxiuri și livrări ieftine, valori tradiționale, creștinism, fără cancel culture, ospitalitate, vodcă, economie care poate rezista la mii de sancțiuni”.

State-controlled Telegram channels won’t stop bragging about this video. Not sure who is the creator. But wow, just watch it. If the Russians didn’t promote it, I’d think this was a satire. Why do they think this could attract foreigners to move to Russia? “Winter is coming.”

— Fatima Tlis (@fatimatlis)