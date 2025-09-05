B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C

Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 12:16
Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
Sursa Foto: Freepik

O femeie este acuzată că și-a lăsat în mod intenționat bebelușul de 15 luni în mașină, timp de peste două ore, într-o zi caniculară în Dallas, Texas.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Femeia, arestată

Ce s-a întâmplat

Vanessa Esquivel, o femeie de 27 de ani, și-a lăsat copilul în mașină timp de peste două ore, în timp ce afară era caniculă. Aerul condiționat nu funcționa, conform Știrile ProTv.

Femeia a plecat la muncă, în jurul orei 14:00, și s-a întors la mașină abia la 17:30. În loc să meargă direct la spital, mama a făcut o oprire la McDonald’s, în timp ce copilul agoniza în mașină.

Odată ajunsă la spital, femeia le-a spus medicilor că băiatul s-a simțit rău, însă acesta era deja decedat.

Femeia, arestată

La patru zile de la incident, femeia a fost arestată de poliția din Frisco și acuzată de crimă de gradul întâi.

Anchetatorii explică că faptele îndeplinesc condițiile legale pentru acuzația de omor, întrucât acțiunile au condus direct la decesul copilului.

Vanessa Esquivel a fost reținută în penitenciarul din comitatul Collin, cu o cauțiune stabilită la 250.000 de dolari.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Externe
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
Externe
Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Externe
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
Externe
Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Externe
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Externe
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei
Externe
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Externe
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Externe
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Externe
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Ultima oră
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
12:43 - MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
12:33 - Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
12:15 - (VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
12:14 - Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
11:40 - Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
11:38 - Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
11:10 - Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”