Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C

O femeie este acuzată că și-a lăsat în mod intenționat bebelușul de 15 luni în mașină, timp de peste două ore, într-o zi caniculară în Dallas, .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Femeia, arestată

Ce s-a întâmplat

Vanessa Esquivel, o femeie de 27 de ani, și-a lăsat copilul în mașină timp de peste două ore, în timp ce afară era caniculă. Aerul condiționat nu funcționa, conform

Femeia a plecat la muncă, în jurul orei 14:00, și s-a întors la mașină abia la 17:30. În loc să meargă direct la spital, mama a făcut o oprire la McDonald’s, în timp ce copilul agoniza în mașină.

Odată ajunsă la spital, femeia le-a spus medicilor că băiatul s-a simțit rău, însă acesta era deja decedat.

Femeia, arestată

La patru zile de la incident, femeia a fost arestată de poliția din Frisco și acuzată de crimă de gradul întâi.

Anchetatorii explică că faptele îndeplinesc condițiile legale pentru acuzația de , întrucât acțiunile au condus direct la decesul copilului.

Vanessa Esquivel a fost reținută în penitenciarul din comitatul Collin, cu o cauțiune stabilită la 250.000 de dolari.