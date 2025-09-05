Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C

O femeie este acuzată că și-a lăsat în mod intenționat bebelușul de 15 luni în mașină, timp de peste două ore, într-o zi caniculară în Dallas, Texas.
Vanessa Esquivel, o femeie de 27 de ani, și-a lăsat copilul în mașină timp de peste două ore, în timp ce afară era caniculă. Aerul condiționat nu funcționa, conform Știrile ProTv.
Femeia a plecat la muncă, în jurul orei 14:00, și s-a întors la mașină abia la 17:30. În loc să meargă direct la spital, mama a făcut o oprire la McDonald’s, în timp ce copilul agoniza în mașină.
Odată ajunsă la spital, femeia le-a spus medicilor că băiatul s-a simțit rău, însă acesta era deja decedat.
La patru zile de la incident, femeia a fost arestată de poliția din Frisco și acuzată de crimă de gradul întâi.
Anchetatorii explică că faptele îndeplinesc condițiile legale pentru acuzația de omor, întrucât acțiunile au condus direct la decesul copilului.
Vanessa Esquivel a fost reținută în penitenciarul din comitatul Collin, cu o cauțiune stabilită la 250.000 de dolari.