O femeie a fost atacată într-o ambuscadă și ucisă de un urs brun în timp ce culegea fructe de pădure, salvatorii găsind la fața locului doar cizmele și găleata mestecată.

Cum a avut loc atacul femeii ucisă de un urs brun

Liudmila Komarova a reușit să scape și a dat alarma pe cea mai mare insulă a Rusiei, Sahalin.

Când salvatorii au ajuns la fața locului, au găsit doar cizmele Liudmilei, găleata ei cu fructe de pădure și rucsacul femeii.

Prietena ei, Natalya Borisovna, a spus că a fost prima care a văzut exemplarul de urs brun și că a strigat la fiară: „Pleacă…”.

Ursoaica – o femelă cu un pui în apropiere – a atacat-o apoi cu sălbăticie pe Komarova.

„Apoi s-a lăsat liniște”, a spus Natalya, potirvit .

„Încet, m-am îndreptat spre satul Laguri.”

O căutare majoră a trebuit să fie anulată peste noapte, deoarece ursoaica și puiul au rămas aproape de „pradă”.

„Animalele se aflau la doar 35 de metri distanță, ceea ce făcea prea periculos să continue deplasarea”, a relatat agenția de știri Tvokha. Căutările au fost reluate luni.

Cum au intervenit salvatorii

Salvatorii au tras focuri de armă pentru a speria animalele, dar ursoaica se întorcea încontinuu la corpul sfâșiat al victimei.

Au fost forțați să distrugă ursoaica, deoarece aceasta amenința că îi va ataca pe salvatori – iar puiul a fost rănit în schimbul de focuri.

Departamentul de investigații al departamentului regional al Comitetului de Investigații (CI) din Rusia a organizat acum o anchetă procedurală privind circumstanțele atacului, au relatat agențiile de știri.

Potrivit Daily Mail, femeia care a fost atacată a fost identificată ca fiind Natalya K, din orașul rusesc Saratov.

Potrivit agenției de știri, țipătul Natalyei ar fi alertat alți turiști care au reușit apoi să sperie ursul brun. Cortul ei returnat și bunurile împrăștiate ar fi putut fi văzute în imagini publicate de biroul procurorului regional.

Nu este primul caz de acest fel care are loc în Rusia. În urmă cu două luni, o femeie în vârstă de 43 de ani a ajuns de urgențe la spital după ce a fost atacată brutal de un urs sălbatic.

Localități din Rusia terorizate de urși

Femeia dormea ​​într-un cort în timpul unui tur de aventură în Kamchatka, Rusia, când ursul brun a atacat-o vineri, potrivit EurAsia Daily și agenției locale de știri Izvestia.

Ea a suferit răni „grave”, inclusiv multiple răni prin mușcături și o fractură, a relatat EurAsia Daily, citând serviciul de presă al Ministerului Sănătății din Teritoriul Kamchatka. În urma unei operații de urgență, ea s-a aflat la terapie intensivă.

Pentru agenții, ministrul regional pentru situații de urgență, Serghei Lebedev, a confirmat vestea atacului pe rețeaua de socializare VKontakte. „A fost o noapte agitată astăzi. La miezul nopții, am fost informați că un urs a atacat un turist în vârstă de 43 de ani din Saratov în zona Centralei Geotermale Mutnovskaya (Centrală geotermală – ed.)”, a scris el, potrivit .

Atacul a avut loc după ce un urs brun a început să terorizeze satul Arka din districtul municipal Okhotsk din teritoriul Habarovsk începând cu 11 iulie, a relatat Izvestia. Animalul, despre care se pare că nu se teme de oameni, „reprezintă o amenințare reală pentru viața și sănătatea locuitorilor locali”.

Citând IA AmurMedia, Izvestia a relatat că, în perioada 11-17 iulie, departamentul regional de vânătoare a înregistrat multiple situații care au implicat urși. Pe 14 iulie, unul a fost observat în satul Novaya Inya din Okhotsk. O zi mai târziu, urme de urs brun au fost găsite lângă satul Malyshevo.

În regiune există între 10.000 și 15.000 de urși bruni – cunoscuți și sub numele de urs brun din Kamchatka (Orientul Îndepărtat) – potrivit Bear Conservation. Printre numeroasele amenințări pe care le reprezintă se numără „conflictele cu oamenii”.