Fermierii francezi au blocat drumurile către Paris. Este afectată inclusiv una dintre cele mai importante autostrăzi din Franța, care face legătura cu Lille și Belgia (VIDEO)

Fermierii francezi au blocat una dintre cele mai importante căi rutiere care leagă capitala Paris de orașul Lille din nordul Franței și de Belgia, vineri, provocând ambuteiaje ca parte dintr-un protest național împotriva a ceea ce ei consideră a fi prețuri mici la alimente și o birocrație excesivă, relatează .

Sindicatele au făcut apel la organizarea de blocaje rutiere în interiorul și în jurul Parisului pentru a spori presiunea pe Guvernul Franței, pe care fermierii îl acuză că nu face îndeajuns pentru a-i ajuta.

„Vom merge direct la Paris pentru a ne arăta furia, nemulțumirile”, a declarat fermierul Matteo Legrand.

Filiala pariziană a sindicatului FNSEA intenționează să creeze 11 blocaje rutiere pe principalele rute din jurul Parisului pe care le folosesc navetiștii, inclusiv pe autostrăzile A6, A10 și A16.

🔥🚨🇫🇷The French farmers have blocked Major Highway A1 near Paris.

⚠️Threats to block highways A1, A6, A10-11, A13, and A15 from 2 PM to midnight were made yesterday.

Today, they've successfully blocked one. There is more to come!

— Nathan Cervera (@nathan_cervera)