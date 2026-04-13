Filipine acuză China că folosește cianură pentru a sabota pescuitul în zonele disputate

Filipine acuză China că folosește cianură pentru a sabota pescuitul în zonele disputate

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 17:38
Cuprins
  1. Ce impact are cianura asupra mediului
  2. Ce dovezi s-au fost strânse după ce Filipine acuză aceste acțiuni
  3. Ce măsuri diplomatice vor fi luate

Filipine acuză pescarii chinezi că deversează cianură în apele din zona Arhipelagului Spratleys. Locul este  un punct strategic intens disputat din Marea Chinei de Sud.

Ce impact are cianura asupra mediului

Autoritățile de la Manila susțin că utilizarea acestei substanțe toxice este o formă de sabotaj care urmărește distrugerea populațiilor de pești.

Acest lucru nu afectează doar natura, ci și personalul marinei filipineze, care rămâne fără o sursă importantă de hrană. Mai mult, militarii sunt acum expuși pericolului de a consuma pește otrăvit sau de a intra în contact direct cu apa contaminată.

Tensiunile în zonă sunt vechi, Beijingul revendicând aproape în totalitate aceste insule, deși instanțele internaționale au respins aceste pretenții.

Potrivit Consiliului Național de Securitate din Filipine, aceste deversări au devenit vizibile încă de anul trecut, în special în zona atolului Second Thomas.

Ce dovezi s-au fost strânse după ce Filipine acuză aceste acțiuni

Reprezentanții marinei filipineze au precizat că au confiscat deja zece sticle de cianură aruncate de pe navele de pescuit chineze pe parcursul anului 2025. scrie Agerpres.

Soldații aflați în patrulare au raportat că au văzut echipaje chineze otrăvind apele, iar analizele de laborator au confirmat ulterior prezența substanței în acele locuri.

Până în prezent, nicio persoană din cadrul armatei nu a fost testată pozitiv la cianură, însă riscurile rămân ridicate.

Incidentele de acest gen nu sunt singurele care au vizat aceste două țări. În vara anului 2024, un marinar filipinez și-a pierdut un deget în urma unui conflict cu paza de coastă chineză.

Ce măsuri diplomatice vor fi luate

Autoritățile din Manila pregătesc un raport detaliat pe care îl vor prezenta Ministerului de Externe.

Acest document va fi baza unui protest diplomatic oficial împotriva acțiunilor Chinei. De asemenea, s-a dat ordin ca marina și garda de coastă să fie mult mai prezente în zonă și să intensifice patrulele pentru a preveni alte deversări de substanțe toxice.

Deși acuzațiile sunt extrem de grave, ambasada Chinei nu a oferit până acum un răspuns oficial. Situația rămâne extrem de tensionată, având în vedere că nava filipineză din zona Second Thomas, o epavă din Al Doilea Război Mondial, este simbolul rezistenței teritoriale a Manilei în fața revendicărilor Beijingului.

