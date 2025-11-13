Papa Leon al XIV-lea urmează să primească, sâmbătă, la Vatican, actori și regizori de renume internațional. Cu această ocazie, el a dezvăluit care sunt cele patru producții cinematografice care l-au cucerit. Iată despre ce este vorba!
Papa Leon al XIV-lea a menționat patru producții cinematografice care îi sunt dragi. Acestea sunt următoarele:
Suveranul Pontif, originar din Chicago și primul papă american, va primi la Palatul Apostolic de la Vatican mai multe vedete de renume. Printre acestea se numără:
De asemenea, regizori celebri precum Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller și Stéphane Brizé vor participa la audiență.
Papa Leon „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu Lumea cinematografiei… explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, a precizat Vaticanul într-un comunicat.
Evenimentele papale presupun de obicei participarea unor cardinali de rang înalt, rareori incluzând vedete la la Hollywood.
Cu toate acestea, regretatul papă Francisc a găzduit un eveniment la Vatican în iunie 2024 dedicat comedianților, primindu-ila acea vreme pe prezentatorii de televiziune Conan O’Brien, Stephen Colbert și Jimmy Fallon, conform Agerpres.
Evenimentul de sâmbătă este organizat de biroul de cultură al Vaticanului ca parte din Anul Sfânt, eveniment în desfășurare anul acesta.