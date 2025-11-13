Papa Leon al XIV-lea urmează să primească, sâmbătă, la , actori și regizori de renume internațional. Cu această ocazie, el a dezvăluit care sunt cele patru producții cinematografice care l-au cucerit. Iată despre ce este vorba!

Filmele preferatele ale Suveranului Pontif

Papa Leon al XIV-lea a menționat patru producții cinematografice care îi sunt dragi. Acestea sunt următoarele:

„It’s a Wonderful Life” (1946) – clasicul lui Frank Capra, cu James Stewart, care urmărește povestea unui tată de familie ajutat de un înger într-un moment de disperare.

„The Sound of Music” (1965) – celebra comedie muzicală regizată de Robert Wise, un film emblematic pentru optimism și familie.

„Ordinary People” (1980) – drama semnată de Robert Redford, care explorează complexitățile relațiilor familiale.

„La vita è bella” (1997) – comedia dramatică a lui Roberto Benigni, plasată în Italia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, un film despre iubire, curaj și speranță în vremuri grele.

Ce vedete va întâmpina Papa Leon, la Vatican

Suveranul Pontif, originar din Chicago și primul papă american, va primi la Palatul Apostolic de la Vatican mai multe de renume. Printre acestea se numără:

Monica Bellucci

Cate Blanchett

Chris Pine

Viggo Mortensen

De asemenea, regizori celebri precum Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller și Stéphane Brizé vor participa la audiență.

De ce va avea loc acest eveniment

Papa Leon „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu Lumea cinematografiei… explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, a precizat Vaticanul într-un comunicat.

Evenimentele papale presupun de obicei participarea unor cardinali de rang înalt, rareori incluzând vedete la la Hollywood.

Cu toate acestea, regretatul papă Francisc a găzduit un eveniment la Vatican în iunie 2024 dedicat comedianților, primindu-ila acea vreme pe prezentatorii de televiziune Conan O’Brien, Stephen Colbert și Jimmy Fallon, conform Agerpres.

Evenimentul de sâmbătă este organizat de biroul de cultură al Vaticanului ca parte din Anul Sfânt, eveniment în desfășurare anul acesta.