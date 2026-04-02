Focar de hepatită A în Italia: spitalizări în creștere. Ce măsuri au fost impuse în restaurante

Focar de hepatită A în Italia: spitalizări în creștere. Ce măsuri au fost impuse în restaurante

02 apr. 2026, 20:13
Focar de hepatită A în Italia: spitalizări în creștere. Ce măsuri au fost impuse în restaurante
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune raportul privind numărul de cazuri
  3. Cum se transmite hepatita A și care sunt simptomele
  4. Ce măsuri au fost impuse în restaurante și ce avertismente există

Între ianuarie şi martie 2026 au fost înregistrate 65 de cazuri de hepatită A în Italia, iar până la sfârșitul lunii martie 70 de persoane au ajuns la spital, potrivit declarațiilor raportului Seieva coordonat de Istituto Superiore di Sanità.

Ce spune raportul privind numărul de cazuri

Potrivit raportului sistemului de supraveghere Seieva, coordonat de Istituto Superiore di Sanità, între ianuarie şi martie 2026 au fost înregistrate 65 de cazuri de infecţie cu virusul hepatitei A, iar până la sfârşitul lunii martie 70 de persoane au necesitat spitalizare, conform Rai News. Blick a raportat o creştere semnificativă a numărului de cazuri faţă de anul 2025, arătând o transmitere în creştere în această perioadă.

Autorităţile sanitare suspectează că sursa principală a infecţiei este consumul de fructe de mare, în special midii infectate, iar focarul iniţial, limitat la regiunea Campania, pare să se fi extins şi în alte zone, inclusiv Roma, potrivit declarațiilor oficiale.

Cum se transmite hepatita A și care sunt simptomele

Hepatita A este cauzată de un virus care se multiplică în ficat şi este eliminat prin intestine; dacă virusul ajunge în apă, fructele de mare, cum ar fi midiile, pot acumula agenţii patogeni, iar consumul acestora poate determina infectarea. Simptomele semnalate includ oboseală, greaţă, febră, pierderea apetitului şi icter, relatează Libertatea.

Virusul se transmite, de asemenea, prin contact cu suprafeţe contaminate, mâini nespălate sau alimente infectate. În Elveţia, vaccinarea împotriva hepatitei A este recomandată înainte de călătoriile în zone de risc, dar nu face parte din vaccinările de rutină pentru sugari, spre deosebire de vaccinul pentru hepatita B.

Ce măsuri au fost impuse în restaurante și ce avertismente există

Autorităţile din Napoli au interzis servirea fructelor de mare crude în restaurante până la noi ordine; încălcarea acestei reguli atrage o amendă de până la 20.000 de euro (aproximativ 18.440 de franci elveţieni), conform sursei. Măsura a fost luată pe fondul creşterii numărului de cazuri şi al suspiciunilor privind midiile, relatează Libertatea.

Departamentul german de Afaceri Externe şi-a actualizat recomandările pentru călătoriile în Italia, în timp ce Departamentul Federal de Afaceri Externe (DFAE) din Elveţia nu a emis încă un avertisment similar, conform sursei. Pentru turiştii care plănuiesc să viziteze regiunea în perioada vacanţei de Paşte, experţii avertizează: „Pentru a evita riscul de infectare, luați în considerare vaccinarea și evitați consumul de fructe de mare crude”.

