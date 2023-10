Forțele ruse proguvernamentale distrug drumurile spre Moscova cu escavatoare, în încercarea de a bloca avansul trupelor Wagner (VIDEO)

Imagini dramatice au apărut pe rețelele de socializare cu forțele ruse proguvernamentale care sapă în principalele rute rutiere spre Moscova în Regiunea Lipetsk, pentru a încetini înaintarea coloanelor Wagner.

Trupele Wagner s-ar afla la câteva ore de Moscova.

Lipetsk region, pro-government Russian forces are allegedly digging the road towards Moscow to slow down the advance of Wagner’s columns.

În alte imagini se poate vedea cum forțe ale grupului Wagner sparg barierele rutiere în drum spre Moscova, după ce armata rusă a folosit vehicule abandonate pentru a încerca să blocheze drumurile.

🚨BREAKING: Reports of Wagner forces have ENTERED MOSCOW OBLAST, being 2 hours away from Moscow City.

Notes: Below video is UNVERIFIED, and we could not CONFIRM Wagner is in Moscow Oblast, however based on all the reports we’re getting, I am confident tweeting this and stating…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal)