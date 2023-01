Fost agent FSB fugit în SUA, victima unui accident de mașină. Autorul a fugit de la locul faptei

Fostul Fidar Khubaev, care la 25 noiembrie 2022 , a fost lovit de o mașină care ulterior a părăsit în trombă locul accidentului.

Accidentul care ridică suspiciuni asupra unui posibil atentat s-a petrecut în New Jersey, „noaptea târziu”, pe 25 ianuarie, fiind raportat la orele 06.30, dimineața, pe 26 ianuarie.

Victima a fost lovită – în fața complexului Xchange Place de pe Drumul Județean Nou de pe bulevardul Gării Riverside – atât de puternic, încât adidașii au fost găsiți în mijlocul străzii, relatează presa americană. Locuitorii susțin că zona unde s-a derulat incidentul este în general sigură.

La scurt timp, o persoană despre care se crede că este șoferul a fost reținută în apropiere.

Victima a fost dusă de urgență la spital, unde rămâne în stare gravă.

