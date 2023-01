Fost ministru al apărării în R. Moldova: Atacul hibrid asupra Basarabiei, accelerat. Obiectivul serviciilor ruse e răsturnarea guvernului și instaurarea unui guvern-marionetă pro-rus la Chișinău

Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova, susține că „Basarabia e supusă unui atac hibrid” din partea Rusiei „care are loc încă din 1991 și care acum, în contextul războiului din Ucraina, a fost accelerat periculos de mult”, transmite după o emisiune difuzată de .

Anatol Șalaru: Obiectivul serviciilor ruse e răsturnarea guvernului și instaurarea unui guvern-marionetă pro-rus la Chișinău

Fostul ministru al apărării de pe malul stâng al Prutului susține că „s-a încercat” o răsturnare a guvernului de la Chișinău și instalarea unui cabinet-marionetă pro-rus.

„Vara trecută în timpul unei vizite la Kiev, unde am avut întâlniri cu persoane foarte influente, mi s-a spus că ei dețin informații că în toamnă se pregătește o încercare de răsturnare a guvernului prin proteste în masă. Obiectivul serviciilor ruse e răsturnarea guvernului și instaurarea la Chișinău a unui guvern marionetă pro-rus. Exact scenariul care s-a încercat”, a declarat Anatol Șalaru, într-o referire la turbulențele sociale pe care le-a organizat în toamna anului 2022 formațiunea pro-rusă Partidul Șor și care ar fi fost conduse de facto de controversatul Ilan Șor, condamnat în 2017 pentru celebrul furt al miliardului.

Întrebat dacă Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) mizează pe Ilan Șor și pe partidul său în condițiile în care Igor Dodon a pierdut alegerile și are și probleme penale, Anatol Șalaru a explicat că FSB pariază pe mai multe persoane și are „ouă puse în diferite cuiburi în Chișinău”.

„FSB-ul nu e atât de prost să parieze doar pe cineva. Pariază pe mai mulți. Dodon a ieșit din cărți, nu are calitatea de a fi un lider al opoziției pro-ruse, astfel că l-au readus pe Ilan Șor. Când au văzut că Șor are probleme cu dosare penale, iar conturile din Israel și din alte părți i-au fost blocate, l-au readus în politică pe Renato Usatii. Mai e pe scenă și actualul primar al Chișinăului (n.r. – Ion Ceban) cotat cu 48% în sondaje care a ieșit din PSRM și nu e exclus ca el să fie «alesul». FSB are mai multe ouă puse în diferite cuiburi în Chișinău. E foarte posibil ca FSB-ul să înceapă să promoveze un nou lider”, a mai spus fostul ministru al apărării din Republica Moldova.