Paul Havsgaard, fost pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, o biserică din Riverside, California, este acuzat de doi români că ar fi comis și timp de mai mulți ani într-un centru pentru copiii străzii pe care îl conducea la București.

Marian Barbu, în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, 40 de ani, au depus plângeri la Tribunalul Districtual al SUA din California. Ei susțin că au fost abuzați grav de Havsgaard, alături de alte zeci de copii, pe parcursul a opt ani.

Ce rol ar fi avut conducerea bisericii

Procesele îi vizează și pe Greg Laurie, fondator și pastor principal al Harvest Christian Fellowship, un evanghelist cunoscut, precum și pe alți lideri ai bisericii. Aceștia sunt acuzați de neglijență, pentru că nu l-ar fi supravegheat pe Havsgaard, în ciuda semnalelor de alarmă și a rapoartelor primite de la donatori și vizitatori privind suspiciuni de abuz și condițiile precare din centru.

Potrivit plângerilor, Havsgaard atrăgea copiii străzii oferindu-le fast-food, adăpost și promisiuni de educație. Avocatul Jef McAllister, care îi reprezintă pe reclamanți, spune că aceștia sunt „răniți, furioși și încă suferă de PTSD și dificultăți sociale”.

Ce a transmis biserica

Harvest Christian Fellowship a transmis că acuzațiile sunt șocante, dar că ținta procesului ar trebui să fie Havsgaard, nu instituția sau fondatorul ei.

„Acest proces eronat vizează în mod greșit Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca formă de șantaj financiar. Nu caută adevărul și nici nu urmărește oprirea presupusului făptaș”, se arată în comunicat, conform

Reprezentanții bisericii au admis că au finanțat inițiativa lui Havsgaard „pentru o perioadă de timp”, așa cum sprijină și alți misionari din lume, dar au calificat acuzațiile la adresa lor drept „absolut false și calomnioase”.

Ce detalii apar în plângeri

Barbu descrie viața în centru ca pe „o cameră de tortură dintr-o închisoare”. El afirmă că Havsgaard obișnuia să intre în baie atunci când băieții erau dezbrăcați, privind sau masturbându-se în prezența lor.

Ambii reclamanți susțin că pastorul îi obliga pe băieții mai mari să practice sex online sau în băi publice, păstrând o parte din câștigurile lor. În plus, plângerile vorbesc despre copii puși să îngenuncheze pe coji de nuci sau legați de paturi ori calorifere.

Potrivit documentelor, Havsgaard le-ar fi spus copiilor în timpul abuzurilor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ceea ce vreau eu, vrea și Dumnezeu.”

Cum era finanțat centrul

Procesul susține că biserica îi vira lui Havsgaard 17.000 de dolari pe lună direct în contul personal și că acesta se întorcea periodic în California, aducând unii dintre copiii abuzați pentru a strânge fonduri în numele Harvest, prezentându-se ca sprijinitor al copiilor străzii din România.

Câți alți posibili reclamanți există

Avocatul Jef McAllister a declarat că se așteaptă să depună și alte procese, în numele a cel puțin 20 de persoane care susțin că au fost abuzate în același centru.

„Unii dintre ei sunt încă analfabeți, deși trăiau în aceste case unde ar fi trebuit să primească educație. Au probleme de încredere, dar au grijă unii de alții”, a spus acesta.

În ce situație se află victimele

Potrivit avocatului, majoritatea trăiesc în sărăcie și caută atât sprijin financiar, cât și recunoașterea nedreptăților suferite.

„Au dus o viață foarte grea. Își doresc cu adevărat să simtă că au fost auziți și că suferința lor este recunoscută”, a adăugat McAllister.

Associated Press precizează că nu numește persoanele care spun că au fost abuzate sexual, cu excepția cazului în care acestea se prezintă public, așa cum au făcut Barbu și Petcu.