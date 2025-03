Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman: „Nu am auzit că este o problemă cu programul de Visa Waiver al României” / „E un proces de review valabil pentru toate țările, nu doar pentru România”

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că România nu va avea probleme în ceea ce privește Programul Visa Waiver. În contextul în care se discută despre amânarea eliminării vizelor pentru românii care vor să călătorească în SUA, Adrian Zuckerman a precizat că este vorba despre un proces de verificare valabil pentru toate statelor, nu doar pentru România:

“Am vorbit cu Ambasada Română din SUA și am vorbit și cu Ambasada Americană din România. Nu au fost avizați niciunul din ei, de cei doi ambasadori că o să fie o întârziere sau că o să fie altceva la România. Există un departament care se cheamă Department of Homeland Security care are grijă de granițe de imigrare, de toate lucrurile în felul ăsta, de securitate, traficanți de droguri, trafic uman, tot ce are de-a face cu granița și toate lucrurile care au de-a face cu imigrare. E un proces de review.

A ieșit o listă pe care o am aici, unde au ieșit trei categorii și sunt vreo 43 de țări în aceste trei categorii. În prima categorie, care este numită categoria roșu au fost suspendate vizele complet. Nu se poate intra din țările astea în America.

A doua categorie, care se cheamă portocalie, unde sunt câteva țări în care au fost vizele suspendate parțial, dar nu complet: Belarus, Rusia, Pachistan și altele.

A treia categorie care este categorie galbenă, unde le dă o perioadă de 2 luni să corecteze niște întrebări și alte deficite și după se va lua o decizie dacă se suspendă sau nu se suspendă sau parțial se suspendă. Nu e clar, nu știu ce întrebări sunt. Dar România nu e pe această listă”.

Fostul ambasador al SUA a mai precizat că nu știe să existe probleme pentru România în privința Visa Waiver:

“ Nu a fost niciun aviz specific că nu o să se întâmple Visa Waiver și oamenii de aici care țin cu Georgescu sau cu alții spun: uite, o să se întâmple așa și altele! Nu este adevărat acest lucru! Nu credeți același lucru. Eu nu am auzit că se întâmplă. Ăsta este un review de securitate care se uită la toate țările, nu specific la România. Asta o să continue. Nu am auzit că este o problemă cu programul de Visa Waiver al României. E chiar pe dos, am auzit că totul e în regulă și continuă și să nu uităm că asta este o administrație nouă”.