Franța marchează o premieră la nivel european. Comercianții sunt obligați să afișeze pe eticheta fiecărui produs de îmbrăcăminte costurile de mediu. Astfel, o pereche de blugi fast fashion ajunge la 5.178 de puncte de impact, în timp ce una fabricată în Franța are 1.428.

Cum se calculează impactul asupra mediului

Legea privind noua etichetă ecologică a intrat în vigoare miercuri, în Franța, marcând totodată o premieră la nivel european. Afișajul impactului pentru mediu nu este însă, obligatoriu. Decizia de a afișa voluntar această informație are rolul de a permite Uniunii Europene să îşi finalizeze lucrările de dezvoltare a unui viitor sistem obligatoriu de etichetare ecologică.

În ceea ce privește sistemul francez de etichetare ecologică, acesta are la bază un scor. Cu cât este mai mare, cu atât impactul asupra mediului a fost mai mare în timpul fabricării.

Acest impact se calculează pe baza consumului de , a emisiilor de gaze cu efect de seră, a toxicităţii, a opţiunilor de reciclare sau reparare, a volumului de fibre microplastice eliberate în timpul spălării şi a unui „coeficient de modă rapidă” care ia în considerare volumele de producţie, relatează AFP.

Cât costă o pereche de blugi produsă sustenabil

Producătorii francezi, care au grijă ca fabricarea hainelor lor să fie sustenabilă, spun că grija față de mediu nu este în contradicție cu profitabilitatea. În plus, articolele de vestimentație nu sunt neapărat mai scumpe. O pereche de 1083 costă între 100 şi 150 de euro, ca orice altă pereche de marcă, în timp ce Cyrillus „are marje puţin mai mici decât restul pieţei” pentru a nu răsfrânge costul politicii sale CSR (Responsabilitate Socială Corporativă) asupra produselor sale, a dezvăluit directorul său, Herve Bailly.

Alți producători, precum Le Slip Francais, consideră că ar fi de ajutor un ajutor guvernamental pentru mărci, astfel încât să poată acoperi măcar o parte din investiția de care este nevoie pentru a evalua produsele din punct de vedere al impactului asupra mediului. De altfel, mărcile voluntare trebuie să îşi raporteze datele și să se aștepte la posibile inspecţii din partea Departamentului Antifraudă.