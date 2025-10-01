B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor

Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor

B1.ro
01 oct. 2025, 20:11
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se calculează impactul asupra mediului
  2. Cât costă o pereche de blugi produsă sustenabil

Franța marchează o premieră la nivel european. Comercianții sunt obligați să afișeze pe eticheta fiecărui produs de îmbrăcăminte costurile de mediu. Astfel, o pereche de blugi fast fashion ajunge la 5.178 de puncte de impact, în timp ce una fabricată în Franța are 1.428.

 

 

Cum se calculează impactul asupra mediului

Legea privind noua etichetă ecologică a intrat în vigoare miercuri, în Franța, marcând totodată o premieră la nivel european. Afișajul impactului pentru mediu nu este însă, obligatoriu. Decizia de a afișa voluntar această informație are rolul de a permite Uniunii Europene să îşi finalizeze lucrările de dezvoltare a unui viitor sistem obligatoriu de etichetare ecologică.

În ceea ce privește sistemul francez de etichetare ecologică, acesta are la bază un scor. Cu cât este mai mare, cu atât impactul asupra mediului a fost mai mare în timpul fabricării.

Acest impact se calculează pe baza consumului de apă, a emisiilor de gaze cu efect de seră, a toxicităţii, a opţiunilor de reciclare sau reparare, a volumului de fibre microplastice eliberate în timpul spălării şi a unui „coeficient de modă rapidă” care ia în considerare volumele de producţie, relatează AFP.

Cât costă o pereche de blugi produsă sustenabil

Producătorii francezi, care au grijă ca fabricarea hainelor lor să fie sustenabilă, spun că grija față de mediu nu este în contradicție cu profitabilitatea. În plus, articolele de vestimentație nu sunt neapărat mai scumpe. O pereche de blugi 1083 costă între 100 şi 150 de euro, ca orice altă pereche de marcă, în timp ce Cyrillus „are marje puţin mai mici decât restul pieţei” pentru a nu răsfrânge costul politicii sale CSR (Responsabilitate Socială Corporativă) asupra produselor sale, a dezvăluit directorul său, Herve Bailly.

Alți producători, precum Le Slip Francais, consideră că ar fi de ajutor un ajutor guvernamental pentru mărci, astfel încât să poată acoperi măcar o parte din investiția de care este nevoie pentru a evalua produsele din punct de vedere al impactului asupra mediului. De altfel, mărcile voluntare trebuie să îşi raporteze datele și să se aștepte la posibile inspecţii din partea Departamentului Antifraudă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”
Externe
Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”
Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”
Externe
Papa Leon al XIV-lea critică politicile anti-imigrație a lui Donald Trump: „Nu știu dacă asta înseamnă pro-viață”
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
Externe
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri cu drone în România și Polonia / Se pregătesc proteste violente în Republica Moldova
Externe
ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri cu drone în România și Polonia / Se pregătesc proteste violente în Republica Moldova
Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
Externe
Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
Donald Trump a stabilit prețul TikTok. Investitorii americani vor prelua platforma pentru 14 miliarde de dolari
Externe
Donald Trump a stabilit prețul TikTok. Investitorii americani vor prelua platforma pentru 14 miliarde de dolari
Sfârșit tragic pentru un student. S-a sinucis după ce i s-a comunicat din greșeală că nu va absolvi
Externe
Sfârșit tragic pentru un student. S-a sinucis după ce i s-a comunicat din greșeală că nu va absolvi
Turcia a renunțat la propunerea privind regulile stricte pentru kebab döner în UE. Germania a câștigat bătălia
Externe
Turcia a renunțat la propunerea privind regulile stricte pentru kebab döner în UE. Germania a câștigat bătălia
Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
Externe
Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
Ultima oră
22:21 - Un animal pe cale de dispariție a ajuns la grădina zoologică din Târgu-Mureș. Câte exemplare mai există
22:02 - Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie la Londra. Cum a reacționat Ioana Stan
22:00 - Trucuri să economisești bani chiar și pe final de an, în plin sezon al cadourilor. Sfaturile specialistului
21:54 - Cum să cureți corect televizorul și să-i prelungești viața? Ce greșeli trebuie să eviți
21:40 - Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține
21:34 - Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
20:59 - Mare atenție! Ce boli grave pot ascunde cearcănele
20:53 - Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
20:53 - De ce a crescut agresivitatea masculină, iar relațiile au devenit „de consum”. Explicațiile psihoterapeutului Cristian Andrei: „Noi suntem într-o ipocrizie continuă”
20:51 - Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră