Franța: Mai puține zile de izolare pentru persoanele infectate cu COVID-19 după schema completă de vaccinare

Francezii vaccinați împotriva COVID-19 și persoanele cu care intră în contact vor beneficia de condiții de izolare mai relaxate, începând de luni.

Noua reglementare se aplică persoanelor care au completă schemă de vaccinare și are ca scop menținerea unui echilibru socio-economic în țară, a anunțat guvernul, potrivit France24.

Astfel, persoanele pozitive, dar complet vaccinate, vor trebui să se izoleze timp de șapte zile, indiferent de variantă, restricție care poate fi ridicată după cinci zile în cazul unui test antigen sau PCR negativ.

France announces an easing of Covid restrictions from Monday and Britain's health minister says curbs are an „absolute last resort", as governments face tough choices between controlling the virus and keeping economies open

— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2022