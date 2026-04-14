B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Franța: Putin „și-a pierdut calul troian în UE” după înfrângerea lui Viktor Orbán

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 12:48
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Declarație dură la adresa lui Putin
  2. Mesaj pentru noul lider de la Budapesta
  3. Blocajele Ungariei privind sprijinul pentru Ucraina
  4. Relațiile tensionate cu UE și apropierea de alte puteri
  5. Controverse legate de relațiile cu Moscova

Ministrul de externe francez Jean-Noël Barrot a declarat că Rusia a suferit o pierdere strategică în Uniunea Europeană după înfrângerea premierului ungar Viktor Orbán, făcând apel la noua conducere de la Budapesta să renunțe la veto-urile privind sprijinul pentru Ucraina.

Declarație dură la adresa lui Putin

Într-o intervenție la RFI, șeful diplomației franceze a afirmat că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă nu doar o înfrângere pentru Viktor Orbán, ci și pentru aliații săi internaționali, în special pentru Vladimir Putin, conform Agerpres.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orban, este o înfrângere și pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din mișcarea reacționară internațională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat Jean-Noël Barrot.

Mesaj pentru noul lider de la Budapesta

Oficialul francez a transmis și un mesaj clar către liderul conservator Péter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile legislative.

„Ceea ce așteptăm (…) este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască o serie de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a demontat, să readucă Ungaria la locul ei în concertul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri impuse fără nicio justificare”, a precizat ministrul.

Blocajele Ungariei privind sprijinul pentru Ucraina

Jean-Noël Barrot a subliniat că politica dusă de Viktor Orbán a reprezentat un obstacol major pentru sprijinul european acordat Ucrainei.

„Referindu-ne la sprijinul pentru Ucraina, politica pe care o ducea el (…) constituia un obstacol și este un fapt îmbucurător că acesta poate fi ridicat”, a adăugat acesta.

Premierul ungar a recurs în mod repetat la veto-uri împotriva unor inițiative ale Uniunii Europene privind ajutorul pentru Ucraina, invadată de Rusia în februarie 2022.

Relațiile tensionate cu UE și apropierea de alte puteri

De la revenirea la putere în 2010, Viktor Orbán a avut numeroase conflicte cu instituțiile europene, care l-au acuzat de derapaje privind statul de drept și libertățile civile.

În același timp, Budapesta a menținut relații apropiate cu state precum Statele Unite în perioada administrației Donald Trump, dar și cu China și Rusia, de la care continuă să importe resurse energetice.

Controverse legate de relațiile cu Moscova

În plus, presa a relatat despre presupuse convorbiri telefonice în care ministrul ungar de externe Péter Szijjártó ar fi oferit informații omologului său rus, Serghei Lavrov, inclusiv despre discuțiile de la Bruxelles privind Ucraina.

Tags:
