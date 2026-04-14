Ministrul de externe francez Jean-Noël Barrot a declarat că Rusia a suferit o pierdere strategică în Uniunea Europeană după înfrângerea premierului ungar Viktor Orbán, făcând apel la noua conducere de la Budapesta să renunțe la veto-urile privind sprijinul pentru Ucraina.
Într-o intervenție la RFI, șeful diplomației franceze a afirmat că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă nu doar o înfrângere pentru Viktor Orbán, ci și pentru aliații săi internaționali, în special pentru Vladimir Putin, conform Agerpres.
„Este o înfrângere pentru Viktor Orban, este o înfrângere și pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din mișcarea reacționară internațională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat Jean-Noël Barrot.
Oficialul francez a transmis și un mesaj clar către liderul conservator Péter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile legislative.
„Ceea ce așteptăm (…) este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască o serie de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a demontat, să readucă Ungaria la locul ei în concertul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri impuse fără nicio justificare”, a precizat ministrul.
Jean-Noël Barrot a subliniat că politica dusă de Viktor Orbán a reprezentat un obstacol major pentru sprijinul european acordat Ucrainei.
„Referindu-ne la sprijinul pentru Ucraina, politica pe care o ducea el (…) constituia un obstacol și este un fapt îmbucurător că acesta poate fi ridicat”, a adăugat acesta.
Premierul ungar a recurs în mod repetat la veto-uri împotriva unor inițiative ale Uniunii Europene privind ajutorul pentru Ucraina, invadată de Rusia în februarie 2022.
De la revenirea la putere în 2010, Viktor Orbán a avut numeroase conflicte cu instituțiile europene, care l-au acuzat de derapaje privind statul de drept și libertățile civile.
În același timp, Budapesta a menținut relații apropiate cu state precum Statele Unite în perioada administrației Donald Trump, dar și cu China și Rusia, de la care continuă să importe resurse energetice.
În plus, presa a relatat despre presupuse convorbiri telefonice în care ministrul ungar de externe Péter Szijjártó ar fi oferit informații omologului său rus, Serghei Lavrov, inclusiv despre discuțiile de la Bruxelles privind Ucraina.