Emmanuel Macron, , anunță un proiect de lege împotriva interferențelor străine, înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Președintele Franței a anuțat că guvernul va promova un menit să asigure corectitudinea de anul viitor.

Ce prevede proiectul promovat de Emmanuel Macron?

Inițiativa vine cu un an înainte de alegerile prezidenţiale în urma cărora francezii vor hotărî cine îi va urma la conducerea țării. Emmanuel Macron a anunţat că va propune un proiect de lege pentru a proteja alegerile franceze „împotriva interferenţelor străine”, relatează AFP. El a făcut acest anunț în fața mai multor sute de primari adunaţi la .

„Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege şi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăţi protecţia alegerilor noastre împotriva interferenţelor străine”, a declarat şeful statului.

Aceste interferenţe „v-au afectat uneori”, le-a spus el acestor oficiali nou aleşi de la alegerile municipale din martie. De asemenea, „i-au afectat pe mulţi dintre vecinii noştri”, a adăugat Macron, făcând aluzie la scrutinurile din Moldova, România şi, de asemenea, Germania.

Președintele Franței se teme de influențele Rusiei

Emmanuel Macron a făcut referire la Rusia despre care a spus că a cumpără masiv milioane de conturi false pe rețelele de socializare, în perioadele electorale. Aceste conturi u fost folosit pentru a promova anumite mesaje și candidați extremiști.

„Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise”, a insistat Macron.

El a promis că va adopta un pachet de măsuri pentru a proteja dezbaterea democratică de capriciile reţelelor sociale. Totodată, președintele francez și-a exprimat dorinţa de a reglementa discursul pe reţelele de socializare. El a făcut referire la posibilitatea „de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale”.

La alegerile prezidențiale de anul viitor, din Franța, favorit pare să fie candidatul Jordan Bardela promovat de Marine Le Pen