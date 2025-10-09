B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare

Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare

Ana Beatrice
09 oct. 2025, 11:00
Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
Sursa Foto: freepik
Cuprins
  1. Cum au fost prinși o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis
  2. Ce rol avea instructoarea în rețeaua de falsificare a examenelor auto
  3. Ce urmează pentru cele două persoane

O instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis, au fost descoperiți de poliția franceză în urma unei anchete de amploare. Cei doi ar fi creat un sistem prin care înlocuiau candidații reali de la examenul auto cu alte persoane, folosind documente de identitate falsificate. Frauda a fost descoperită de brigada financiară din Grenoble, iar prejudiciul este estimat la zeci de mii de euro.

Cum au fost prinși o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis

Un articol publicat pe PasserSonPermisEnProvince arată că o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis, ar fi acționat în cadrul unei școli de șoferi din zona Grésivaudan, la nord de Grenoble. Tânărul român, în vârstă de 23 de ani, ar fi susținut proba practică în locul altor candidați, folosind cărți de identitate false.

Poliția a început ancheta după ce a observat o „activitate suspectă” în cadrul școlii. În timpul unui control desfășurat în luna august, agenții l-au reținut pe bărbat, care a prezentat o carte de identitate românească falsă, fapt ce a confirmat suspiciunile anchetatorilor.

Ce rol avea instructoarea în rețeaua de falsificare a examenelor auto

Ancheta a dezvăluit că o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis, colaborau strâns pentru a permite mai multor candidați să treacă examenul de conducere fără să-l susțină efectiv. Femeia, directoarea școlii de șoferi, a recunoscut în fața anchetatorilor că a înscris aproximativ 20 de cetățeni români sub identități false, în schimbul unor sume de bani. Bărbatul se prezenta apoi la proba practică în locul acestora, folosind documente cu fotografia sa, dar cu nume diferite.

Ce urmează pentru cele două persoane

Potrivit Direcției Interregionale a Poliției Naționale (DIPN), cei doi vor apărea în fața instanței în ianuarie 2026. Aceștia sunt acuzați de escrocherie și fraudă la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere, fapte care pot fi pedepsite în Franța cu ani de închisoare și amenzi considerabile. Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica toți candidații care au beneficiat de serviciile ilegale oferite de cei doi.

Tags:
Citește și...
Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”
Externe
Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”
Președintele Donald Trump va efectua vizita medicală anuală „de rutină”
Externe
Președintele Donald Trump va efectua vizita medicală anuală „de rutină”
Fost șef FBI pus sub acuzare la presiunea lui Donald Trump. James Comey pledează nevinovat în instanţă
Externe
Fost șef FBI pus sub acuzare la presiunea lui Donald Trump. James Comey pledează nevinovat în instanţă
Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate”
Externe
Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate”
Consumatorii de produse vegetariene puși la punct în Parlamentul European. Decizia schimbă denumirea anumitor alimente
Externe
Consumatorii de produse vegetariene puși la punct în Parlamentul European. Decizia schimbă denumirea anumitor alimente
Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
Externe
Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
Externe
Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
Italia: Colosseumul deschide un pasaj subteran secret folosit de împărații romani
Externe
Italia: Colosseumul deschide un pasaj subteran secret folosit de împărații romani
Român acuzat de furt calificat în Italia. Ce a sustras și cum a fost prins
Externe
Român acuzat de furt calificat în Italia. Ce a sustras și cum a fost prins
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Externe
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Ultima oră
10:55 - Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
10:40 - Obiceiuri care pot părea inofensive, însă în realitate îți afectează creierul. Iată despre ce este vorba
10:20 - Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
10:09 - „Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
10:02 - Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”
10:00 - Campania de promovare a cărții electronice de identitate. MAI bagă 2 milioane de euro în reclame pentru noul buletin
09:32 - Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
09:19 - Taxa pentru mașinile din alte județe în București. Măsura propusă de Dan Cristian Popescu vizează reducerea traficului și a poluării
09:10 - Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
09:01 - Marian Godină, atac la adresa celor care au criticat avertizările despre ciclonul Barbara: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi”