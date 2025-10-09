O instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru , au fost descoperiți de poliția franceză în urma unei anchete de amploare. Cei doi ar fi creat un sistem prin care înlocuiau candidații reali de la examenul auto cu alte persoane, folosind documente de identitate falsificate. Frauda a fost descoperită de brigada financiară din Grenoble, iar prejudiciul este estimat la zeci de mii de euro.

Cum au fost prinși o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis

Un articol publicat pe arată că o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis, ar fi acționat în cadrul unei școli de șoferi din zona Grésivaudan, la nord de Grenoble. Tânărul român, în vârstă de 23 de ani, ar fi susținut proba practică în locul altor candidați, folosind cărți de identitate false.

Poliția a început ancheta după ce a observat o „activitate suspectă” în cadrul școlii. În timpul unui control desfășurat în luna august, agenții l-au reținut pe bărbat, care a prezentat o carte de identitate românească falsă, fapt ce a confirmat suspiciunile anchetatorilor.

Ce rol avea instructoarea în rețeaua de falsificare a examenelor auto

Ancheta a dezvăluit că o instructoare și un român, acuzați că falsificau probele pentru permis, colaborau strâns pentru a permite mai multor candidați să treacă examenul de conducere fără să-l susțină efectiv. Femeia, directoarea școlii de șoferi, a recunoscut în fața anchetatorilor că a înscris aproximativ 20 de cetățeni români sub identități false, în schimbul unor sume de bani. Bărbatul se prezenta apoi la proba practică în locul acestora, folosind documente cu fotografia sa, dar cu nume diferite.

Ce urmează pentru cele două persoane

Potrivit Direcției Interregionale a Poliției Naționale (DIPN), cei doi vor apărea în fața instanței în ianuarie 2026. Aceștia sunt acuzați de escrocherie și fraudă la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere, fapte care pot fi pedepsite în Franța cu ani de închisoare și . Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica toți candidații care au beneficiat de serviciile ilegale oferite de cei doi.