Acasa » Externe » E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor

E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor

Ana Maria
03 nov. 2025, 08:37
E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor
Sursa foto: Freepik / @jannoon028
Cuprins
  1. Fumatul, interzis în Maldive. Cine a lansat inițiativa
  2. Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă interdicția

Fumatul, interzis în Maldive pentru anumite persoane. Insulele Maldive introduce interdicția de fumat pentru orice persoană născută după ianuarie 2007, inclusiv pentru turiști. Aceasta este o premieră mondială. De asemenea, este interzisă deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping.

Insulele Maldive au implementat o lege care interzice fumatul tuturor celor născuți după ianuarie 2007 , devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului , a anunțat Ministerul Sănătății.

Fumatul, interzis în Maldive. Cine a lansat inițiativa

Inițiativa, lansată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și care intră în vigoare de la 1 noiembrie, „va proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a transmis ministerul, potrivit Rai News.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să utilizeze sau să vândă produse din tutun în Maldive ”, a adăugat ministerul.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de a vinde.”, a mai precizat instituția.

Măsura se aplică și vizitatorilor națiunii cu 1.191 de insulițe de corali răspândite pe aproximativ 800 de kilometri, cunoscută pentru turismul său de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă interdicția

Vânzarea de produse din tutun către un minor se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari) , în timp ce utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară, propusă în Marea Britanie, este încă în curs de elaborare legislativă, în timp ce Noua Zeelandă, prima țară care a adoptat o interdicție privind fumatul, a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

