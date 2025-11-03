Fumatul, interzis în Maldive pentru anumite persoane. Insulele Maldive introduce interdicția de fumat pentru orice persoană născută după ianuarie 2007, inclusiv pentru turiști. Aceasta este o premieră mondială. De asemenea, este interzisă deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping.

Insulele Maldive au implementat o lege care interzice fumatul tuturor celor născuți după ianuarie 2007 , devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului , a anunțat Ministerul Sănătății.

Fumatul, interzis în Maldive. Cine a lansat inițiativa

Inițiativa, lansată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și care intră în vigoare de la 1 noiembrie, „va proteja și va promova o generație fără tutun”, a transmis ministerul, potrivit .

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să utilizeze sau să vândă produse din tutun în Maldive ”, a adăugat ministerul.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vârsta înainte de a vinde.”, a mai precizat instituția.

Măsura se aplică și vizitatorilor națiunii cu 1.191 de insulițe de corali răspândite pe aproximativ 800 de kilometri, cunoscută pentru turismul său de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă interdicția

Vânzarea de produse din tutun către un minor se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari) , în timp ce utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară, propusă în Marea Britanie, este încă în curs de elaborare legislativă, în timp ce Noua Zeelandă, prima țară care a adoptat o interdicție privind fumatul, a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.