Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul

Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 13:41
Sursa foto: Pexels @Magda Ehlers
Cuprins
  1. Cum a lovit furtuna Goretti vestul Europei
  2. Ce măsuri au fost luate în Franța din cauza vremii extreme
  3. Cum arată traficul terestru și aerian în Europa

Europa de Vest se confruntă cu una dintre cele mai severe episoade de iarnă din acest sezon, după ce furtuna Goretti a adus ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute. Vremea severă a afectat transporturile aeriene, feroviare și rutiere, generând blocaje majore în mai multe state.

Cum a lovit furtuna Goretti vestul Europei

Furtuuna Goretti a adus miercuri cantități importante  de zăpadă în mai multe regiuni din Europa de Vest, fiind însoțită de un val accentuat de ger. Meteorologii au emis avertizări de vreme rece pentru zone extinse din Franța și Marea britanie, unde condițiile meteo au devenit rapid dificile.

Ninsorile au afectat încă de dimineață regiunea Parisului, iar autoritățile britanice au avertizat că cele mai severe fenomene sunt așteptate în sudul Marii Britanii. Météo France a anunțat extinderea ninsorilor în jumătatea nordică a Franței, în timp ce în Scoția avertizările de polei rămân active.

Ce măsuri au fost luate în Franța din cauza vremii extreme

Franța se numără printre țările cel mai grav afectate de acest episod de iarnă. Serviciul Météo France a plasat 38 de departamente din Franța metropolitană sub cod portocaliu de zăpadă și gheață pentru întreaga zi de miercuri.

Autoritățile franceze au interzis circulația camioanelor și a autobuzelor școlare în aproximativ o treime dintre departamentele administrative, majoritatea situate în jumătatea nordică a țării. Scopul acestor măsuri a fost reducerea riscurilor de accidente și blocaje rutiere majore, relatează Hotnews.

Cum arată traficul terestru și aerian în Europa

În regiunea Île-de-France, ninsorile mai consistente decât media obișnuită au provocat perturbări semnificative în transportul public și rutier. Serviciile de autobuz din Paris au fost suspendate miercuri, iar trenurile de pe linia RER A circulă cu viteză redusă. Potrivit BMF TV , la ora 9:00, peste 700 de kilometri de ambuteiaje au fost înregistrate pe drumurile din regiune, o situație descrisă drept excepțională. Traficul a fost îngreunat suplimentar de închiderea autostrăzii N118, acoperită de zăpadă.

Traficul feroviar din Țările de Jos este, de asemenea, puternic perturbat, iar compania NS recomandă amânarea călătoriilor care nu sunt absolut necesare. La bruxelles, degivrarea pistelor a provocat întârzieri și anulări de zboruri.

Transportul aerian a fost serios afectat de condițiile mete și în Franța. Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat marți anularea a „peste o sută de zboruri” pe Aeroportul Charles de Gaulle. La Paris-Orly, aproximativ 40 de zboruri au fost anulate miercuri dimineață. La Paris este blocat și președintele Nicușor Dan, aflat pe aeroportul Le Bourget, unde decolarea este întârziată din cauza pistei acoperite cu zăpadă.

Aeroportul Amsterdam-Schiphol a anunțat anularea a cel puțin 800 de zboruri miercuri, din cauza zăpezii și a vântului puternic. Peste o mie de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în aeroport, unde au fost instalate paturi de campanie.

