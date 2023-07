Gafă de protocol la întâlnirea lui Biden cu Regele Charles. Președintele SUA, nerăbdător la Castelul Windsor

. Cei doi au discutat despre climă și protecția mediului, fiind un subiect de suflet pentru monarh. Președintele SUA a fost primit la Windsor cu covorul roșu, iar Garda Regală i-a prezentat onorul.

Ce gafă a făcut Joe Biden

Liderul SUA, nerăbdător să salute trupele, nu l-a mai aștepat și pe Charles, a luat-o înaintea Regelui, gest considerat gafă de protocol, conform observatornews.

Biden și au îndemnat, luni, companiile private să intensifice eforturile pentru contracararea efectelor modificărilor climatice în națiunile aflate în dezvoltare, a anunțatJohn Kerry, emisar prezidenţial American.

La reuniune a fost abordat subiectul încălzirii climei, în prezenţa unor „filantropi şi investitori”, a declarat John Kerry, emisarul prezidenţial american pentru Afaceri climatice.

Liderii au cerut eforturi pentru atenuarea eforturilor schimbărilor climatice

„Oamenii prezenţi controlează mii de miliarde de dolari şi iau zilnic decizii despre cum să accelereze tranziţia ecologică”, a declarat John Kerry, citat de publicaţia The Washington Times.

Printre persoanele care au fost prezente la reuniune s-au numărat directori ai companiilor Bank of America, Prudential, BlackRock, Allianz, Lloyds of London, NatWest Group şi United Bank of Africa. Kerry a explicat că preşedintele Biden şi regele Charles au cerut din partea companiilor multinaţionale eforturi pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice în naţiunile aflate în dezvoltare.